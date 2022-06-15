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Литовцы массово едут в Белоруссию за продуктами и топливом

Экономика

Число легковых автомобилей, пересекающих литовско-белорусскую границу, увеличилось в разы. И это вполне официальные данные. По словам представителей Департамента таможни Литвы, поток машин в Белоруссию вырос в пять раз.

Литовцы массово едут в Белоруссию за продуктами и топливом

Произошло это после того, как белорусские власти ввели безвизовый режим для граждан Евросоюза, сообщает Rubaltic. ru.

"Мы спрашиваем у жителей, с какой целью они ездили в соседнюю страну, они обычно нам так отвечают. В редких случаях навещают родственников, обычно едут за покупками, горючим и сигаретами", — рассказала представитель таможни.

А у литовских экономистов другая забота. По их мнению, поездки сограждан в соседнюю Белоруссию приводят к тому, что Литва лишается части налогов.

Безвизовый режим власти Белоруссии ввели в середине апреля. Сначала по середину мая, затем он был продлён.

Власти Литвы и Латвии — а граждане этих государств в основном ездят в Белоруссию за покупками — явно озабочены тем, что их соотечественники часто бывают в соседней стране. Хотя запретить этого не могут. Пока, во всяком случае.

О своей озабоченности происходящим заявляли и "штабе" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Глава "штаба" Валерий Ковалевский в мае заявлял, что своими визитами граждане Литвы и Латвии помогают президенту Белоруссии Александру Лукашенко деньгами. Кроме того, уверял он, ими будут интересоваться спецслужбы.

"Он (Александр Лукашенко — Прим. ред.) хочет, чтобы вы приехали и оставили деньги. Те деньги, за которые вы покупаете бензин, дизтопливо или любые другие продукты. Потому что они там дешевле — и эти деньги идут на поддержание режима", — заявлял Ковалевский.

Судя по тому, что число желающих посетить Белоруссию не сокращается, особого впечатления увещевания Ковалевского на обывателей не произвели. Как ездили, так и продолжают ездить.

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Автор: Антон Куликов
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