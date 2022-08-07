Банковая против Госдепа: Глава Офиса Зеленского объявил войну Amnesty International

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак настолько оскорбился докладом Amnesty International о военных преступлениях в Незалежной, что объявил организации войну. Самую настоящую.

Согласно данным украинских СМИ, чиновник поставил задачу всем структурам и депутатам Верховной Рады собирать и распространять информацию, дискредитирующую международную неправительственную организацию, обвинять ее во всех возможных грехах, устраивать провокации против сотрудников. И, конечно, чинить разнообразные препятствия работе Amnesty International на Украине.

Первый результат уже есть. СБУ отрапортовала, что "установлены факты работы правозащитной организации в интересах западных спецслужб". Не очень, правда, понятно, чем не угодили "западные спецслужбы" Офису украинского президента.

И совсем уж странно такой "результат проведенного расследования" выглядит, если вспомнить, что недавно в ответ на обвинения конгрессвумен США Виктории Спартц, назвавшей Ермака "человеком Кремля", украинские СМИ писали, что это невозможно, поскольку он "работает на британскую разведку".

Вендетта Amnesty International — вендетта Госдепу

Не секрет, что уже несколько лет контролирует Amnesty International Госдеп. То есть, работает организация, некогда основанная в Великобритании, в интересах американских политиков и чиновников. Получается, что Ермак решил побороться с Вашингтоном?

Впрочем, там, похоже, брошенную им перчатку подняли. И нанесли новый удар: американский телеканал CBS News показал сюжет о том, что лишь 30-40% поставок западного оружия доходят ВСУ на фронте. Ключевым в этой ленте является выступление сотрудника Amnesty International Донателла Ровера, которая проводит параллель Украины с Ираком и Афганистаном.

"Мы видели, как много оружия поступило в 2003 году во время вторжения в Ирак под руководством США, а затем наступил 2014 год, когда боевики ИГИЛ захватили большую часть страны и большие запасы оружия, предназначенного для иракских сил… Совсем недавно мы наблюдали такую же ситуацию в Афганистане", — сказала Ровера.

Напомним, что ранее Pravda. Ru уже знакомила своих читателей с версией политолога Армена Гаспаряна о том, что доклад Amnesty International — предупреждение Владимиру Зеленскому. Которому он, похоже, не внял.

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