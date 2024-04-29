Садоводство претерпевает изменения: вот какие тренды можно наблюдать

Садоводство как и мода подвержена трендам. Рассказываем, что сейчас популярно.
1. Сады-опылители
Они не только великолепны, но и просты в создании. Более глубокие жёлтые и фиолетово-синие тона привлекут опылителей и порадуют ваш глаз.
2. Декоративные травы
Декоративные травы, такие как пампасы, создают успокаивающее звучание в вашем ландшафте, особенно в ветреный день. Эти травы не только колышутся на ветру, но и могут обеспечить уединение, глубину и характер ландшафта при минимальных требованиях к уходу.
3. Жидкие удобрения
Наблюдается спрос на жидкие удобрения. Это объясняется удобством их использования. По прогнозам маркетинговых исследований, положительные тенденции роста рынка жидких удобрений сохранятся в течение следующих нескольких лет.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.