Amnesty International подтвердили данные о преступлениях ВСУ в своём докладе

Правозащитная компания Amnesty International сделала заявление по поводу опубликованного ранее доклада, касающегося преступлений ВСУ на Украине.

Представители организации подчеркнули, что главным для них была и остаётся защита мирного населения.

"Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте — обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования", — сообщили в организации, заявление которой приводит агентство Рейтер.

Представители Amnesty International выразили сожаление по поводу той негативной реакции, которую повлёк за собой их доклад о преступлениях, совершённых украинской армией. При этом в компании ещё раз подтвердили, что изложенные в отчёте данные верны.

При этом доклад организации не направлен на оправдание шагов РФ на Украине, и не исключает того, что войска ВСУ могли действовать осторожнее в других украинских областях.

4 августа неправительственной организацией Amnesty International был обнародован пресс-релиз, в котором сообщалось о нарушениях ВС Украины в области международного права и военных норм. В частности, в докладе есть информация о том, как ВСУшники подвергают жизни мирных украинских граждан опасности, размещая свои позиции в жилых домах, больницах и школах. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил своё возмущение фактами доклада, за который поручилась лично генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.