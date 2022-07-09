В конгрессе США подозревают главу офиса Зеленского в связях с Кремлем

Американская конгрессвумен-республиканка Виктория Спарц потребовала от Джо Байдена отчёта о проведенных в отношении главы администрации президента Украины проверках.

Как следует из опубликованного на сайте политика сообщения, есть "веские основания" подозревать Андрея Ермака в "связях с Россией".

"Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения", — говорится в тексте документа.

Одним из поводов для подозрений, как отметила Спарц, можно считать назначение заместителем Ермака Олега Татарова, который "более года не позволял работать Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре", а еще раньше был под следствием НАБУ.

"Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием альянсов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут возникнуть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, которые ведут эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас", - написала конгрессвумен.