Нарва вышла на защиту Танка-34 и поддержит СВО России в Эстонии

Нарва вышла на защиту памятника танку Т-34. Эстонские фашисты намерены силой "интегрировать" русских, которые ждут прихода России.

Таллин принял решение отменить русских в Нарве

Решение о сносе Танка озвучила премьер-министр Кая Каллас в четверг, 4 августа.

"Поскольку городская управа Нарвы не готова убрать сама красный танк, правительство должно принять решение и перенести его и все другие красные памятники, имеющие символическое значение", — сказала Каллас.

Под словом "красные" подразумеваются объекты, отмеченные красным на карте — враждебные фашистской идеологии Эстонии.

Каллас добавила, что принято решение о сносе более 400 памятников советским воинам. По её словам, график сноса памятников пока не может быть обнародован.

Неделю назад в Нарву приехал наводить порядок глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он также заявил, что советский танк нужно убрать, несмотря на возражения местных властей и жителей.

Эстонский министр считает, что это "символ агрессии", который представляет "угрозу" безопасности Эстонии. Он пообещал "достойно" перенести его куда-нибудь.

Ещё более угрожающе прозвучали слова депутата Европарламента, экс-премьера Андруса Ансипы о решении правительства перенести нарвский танк:

"Я бы не стал надеяться на то, что демонтаж произойдёт с минимальным ущербом. Потери нужно предвидеть и быть к ним готовым. Государство должно утвердиться и в Нарве, и здесь не может быть никакой торговли ценностями для обмена благами: таким не торгуются".

То есть можно понять, что Нарва до сих пор не управляется из центра и её надо задушить с "потерями".

Жители Нарвы в диалог с Таллином не верят

Мэр Нарвы Катри Райк ранее заявила, что городские власти не будут переносить из города танк, поскольку подавляющее число местных жителей выступило бы против этого. В уезде Ида-Вирумаа молодожёны в день свадьбы традиционно фотографируются у Т-34, отметила она.

"Это часть той ещё сохранившейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву", — сказала мэр.

После заявления Каллас в ночь с четверга на пятницу жители Нарвы вышли к Танку. Призыв был распространён по соцсетям. Жители собираются стоять ночным дозором и не позволить эстонским властям демонтировать памятник, сообщил корреспондент ERR Юрий Николаев.

"В контексте вчерашнего события, когда от эстонской электростанции увезли пушку, люди в диалог особо не верят. Они считают, что с танком поступят так же, как с пушкой, то есть просто приедут и увезут без всякого диалога. Поэтому нарвитяне так активно сегодня и собрались", — отметил корреспондент.

Политолог Александр Носович отмечает в своём ТГ-канале, что Нарва — на 80% русский город, отделённый от России одной лишь одноимённой рекой и дважды голосовавший на референдумах за пребывание в составе СССР и РФ. Последствия беспорядков там для эстонской государственности могут быть даже более драматичными, чем демонтаж "Бронзового солдата" в Таллине, считает специалист по Прибалтике.

Русские Эстонии будут ждать СВО РФ

Ситуация в Нарве осложняется и ещё двумя факторами, которые будут способствовать росту протестов.

Жителям Нарвы не нравятся новые санкции и запреты на российские товары, выяснили эстонские СМИ. Нарвитяне считают, что приграничное сотрудничество очень важно для них, а из-за резкого роста цен его запрет бьёт по многим, особенно по тем, для кого перевозка товаров была неким заработком. Нарва не сумела провести тендер на покупку газа и зимой может остаться без него. По словам Райк, в этом случае будет объявлена чрезвычайная ситуация, что позволит отапливать город сланцевым маслом, хотя оно и сильно загрязняет окружающую среду.

Недавно Эстония заявила о планах купить у США РСЗО HIMАRS. У новых серий дальность выстрела до 500 километров, а расстояние от Нарвы до Санкт-Петербурга 146 километров.

Подобные намерения создают угрозу безопасности России, которая будет вынуждена принимать меры. Это обострит и без того напряжённые отношения между странами и сможет привести к конфликту в долгосрочной перспективе.

Для четверти населения Эстонии русский язык является родным. Нарочитое игнорирование наличия в Эстонии большого иноязычного меньшинства унижает это меньшинство. Общество, часть которого игнорирует интересы другой его части, не может быть единым, а страна процветать.

Жители Нарвы, безусловно, поставлены в такое положение, что будут ждать освобождения Россией от эстонского ига.

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