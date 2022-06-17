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Автор Любовь Степушова

Русская молодёжь Таллина готова к протестам против сноса советских мемориалов

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Городское собрание Таллина не поддержало инициативу оппозиции о демонтаже советских памятников. Это означает, что русская молодёжь города готова к протестам.

Русская молодёжь Таллина готова к протестам против сноса советских мемориалов

Центристы попросили разъяснений

Властям города инициативная группа оппозиции предписала до 20 августа нанести на карту красным цветом памятники, "воздвигнутые в городе Советским Союзом, и найти для них более подходящее место".

Об этом пишет Delfi.ee. Инициаторы назвали их "оккупационными иконами".

Большинство в горсобрании представлено Центристской партией, которая проголосовала против решения.

Заместитель председателя фракции Центристской партии Хельве Сярагва объяснила, что не может понять, какие именно памятники нужно включать в "красный список:

"Воинские захоронения, находящиеся в ведении Министерства обороны, Бронзового солдата на кладбище Филтри теэ или мемориал Маарьямяэ, который архитекторы и несколько экспертов нашли достойным для сохранения и реконструкции? Или, может быть, туда попадают здания, построенные при СССР — например, Эстонской национальной оперы?", — отметила Сярагва.

Таллин — русский город

Городское собрание Таллина эстонские националисты обвиняют в:

  • оправдании "российской агрессии" на Украине;
  • организации концерта Филиппа Киркорова 27 мая (отменён при том, что Киркоров выступил в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, и его концерты в РФ отменяются);
  • нежелании перевести на эстонский язык преподавание в русских школах;
  • антиэстонской позиции главного редактора городской газеты "Столица" Александра Чалыгина;
  • том, что на здании городской управы до сих пор сохранились серп, молот и звезда советских времен.

"Эти вопросы возникают, когда руководители города говорят о Красной Армии, как об освободительнице. Когда городские власти годами закрывают глаза на языковую политику и образование на эстонском языке. Когда городские власти нанимают и поддерживают людей, которые считают военные преступления и поведение России оправданными. Когда городская власть не хочет признавать президента Украины, а раздаёт награды руководителям школ, которые фотографируют классы перед советской символикой", — сказал представитель партии "Отечество" Карл Сандер Касе.

Русская молодёжь готова повторить "бронзовые ночи" в Таллине

Позиция горсовета объясняется тем, что центристы не хотят терять власть в городе — скоро выборы. На последних, в 2017 году, именно русские и русскоязычные обеспечили им победу.

Как сказал Pravda.Ru политический обозреватель, историк, журналист Семён Бойков, в Таллине проживает очень много русскоязычного населения. Почти половина города — это русские люди. По его мнению, в Горсобрании понимают, к чему может привести такая политика.

Журналист напомнил, что в 2007 году в Таллине уже пытались снести памятник — Бронзового солдата, что вылилось в массовые протесты.

"В Таллине до сих пор помнят "бронзовые ночи" и просто не желают лишнего брожения среди населения", — сказал Семён Бойков.

Заметим, что арестованному за демонстрацию на 9 мая российского флага в Риге Александру Дубяго всего 19 лет. Это означает, что русская молодёжь не предала своих предков, и рижские события повторятся в Таллине.

К тому же, а есть ли смысл властям Таллина торопиться со сносом памятников в условиях наступления ВС РФ на Украине, как бы не пришлось их возвращать.

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Память деда осквернили. Ты молчишь?!!
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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