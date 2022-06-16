Эстония внезапно резко нарастила экспорт российского мазута. А как же санкции?

Эстония за последние месяцы резко увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию. Стоит заметить, что в этом прибалтийском государстве нет ни одного нефтеперерабатывающего завода. Так что источник поступления мазута один — Россия.

Стоит заметить, что Эстония возобновила поставки мазута в Саудовскую Аравию в последние несколько месяцев. Из этого государства мазут и раньше вывозили в Саудовскую Аравию, но два года назад поставки прекратились. И вот сейчас опять возобновились, к большой выгоде Эстонии.

По словам Имана Нассери, управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE, на самом деле грузы, скорее всего, были доставлены из России. По его словам, Эстония получала мазут по железной дороге из России, отмечает Bloomberg.

Нассери отметил, что за первые пять месяцев 2022 года Эстония импортировала восемь миллионов баррелей мазута. Большая часть топлива поступила из России и экспортирована в другие страны.

Американское агентство цитирует главу отдела международной экономики Министерства экономики Эстонии Мари Алликмаа. Которая заявила, что импорт нефти и продуктов нефтепереработки из России разрешен Евросоюзом до декабря. Стало быть, проблем нет. Правда, эстонская чиновница не стала комментировать поставки нефти в Саудовскую Аравию и импорт из России.

Bloomberg отмечает (или утешает?), что объём поставок относительно небольшой. И акцентирует внимание на том, что эти поставки означают тесные связи между Саудовской Аравией и Россией. Продукты нефтепереработки саудиты используют для собственных нужд, высвобождая большие объёмы сырой нефти на экспорт, объясняет агентство.

Здесь, правда, есть немаловажный нюанс. Власти Эстонии, наряду с Литвой, Латвией, Польшей, являются самыми последовательными сторонниками разрыва любых связей с Россией. Но это принципиальность, очевидно, имеет границы.

Получается, что Эстония не ограничивает транзит нефтепродуктов из России через свою территорию. Как не ограничивает и реэкспорт тех же нефтепродуктов. И это только об одном виде товаров речь. А что говорить о других?

Можно было бы ещё раз сказать о лицемерии, двойных стандартах, расхождении слов и дел. Но зачем, когда и так всё понятно?