МИД Эстонии выразил сожаление в связи со словами президента России Владимира Путина о городе Нарва, который находился "под контролем российского государства". Свою позицию Таллин выразил послу РФ Владимиру Липаеву, которого вызвали в эстонское министерство.
Там с российским дипломатом встретился вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар. Он выразил сожаление по поводу заявления Путина.
"По Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Накануне в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве президент РФ заявил, что во время своих походов Пётр I не завоёвывал, а возвращал российские территории. В числе таких земель Путин назвал территорию современного Петербурга, а также город Нарву.
"Эта территория находилась под контролем российского государства. Это касается Нарвы, первого похода Петра I", — сказал президент.
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