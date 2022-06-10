Эстония выразила сожаление в связи с заявлением Путина о принадлежности Нарвы

МИД Эстонии выразил сожаление в связи со словами президента России Владимира Путина о городе Нарва, который находился "под контролем российского государства". Свою позицию Таллин выразил послу РФ Владимиру Липаеву, которого вызвали в эстонское министерство.

Там с российским дипломатом встретился вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар. Он выразил сожаление по поводу заявления Путина.

"По Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Накануне в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве президент РФ заявил, что во время своих походов Пётр I не завоёвывал, а возвращал российские территории. В числе таких земель Путин назвал территорию современного Петербурга, а также город Нарву.

"Эта территория находилась под контролем российского государства. Это касается Нарвы, первого похода Петра I", — сказал президент.