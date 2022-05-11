Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания

Латвия оказалась на грани гражданского восстания против властей, которые оскорбили чувства людей, потерявших в Великой Отечественной войне своих родственников.

Цветочное восстание в Риге

В ночь с 9 на 10 мая рижские власти бульдозером сгребли и уничтожили цветы, возложенные у Памятника Освободителям в Пардаугаве. Русская община Латвии и многие и латыши возмутились и решили ответить.

"Отныне каждый день — это день Победы. Едем возлагать цветы ещё раз", — провозгласили в соцсетях.

"У монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков 10 мая снова море цветов", — сообщает Telegram-канал рижанина Дэги Караева "Бремя, в перёт".

Власть показала истинное лицо и отношение как минимум к половине населения своей собственной страны, указывает блогер и приводит в пример пост участницы событий Кристины. Она сетует, что не может объяснить своему ребёнку, почему украинские флаги висят выше латвийских и почему те цветы, которые он положил прадеду вчера, сегодня исчезли.

Даже латвийские либералы вздрогнули

"Мы никогда, с начала 90-х, не были так близки к горячей фазе межэтнического конфликта", — сигнализирует латвийский политолог и журналист Данута Дембовская.

Рижская дума была вынуждена публично пообещать не убирать цветы до увядания, но никто не сомневается, что власти снесут памятник, считает она.

Либералка, которая не является "поклонницей путинского режима", считает, что до 10 мая ещё можно было как-то наклеивать бирку "столб оккупации" на монумент в Пардаугаве, но вчерашние события отчётливо показали: памятник превращается в символ сохранения элементарного самоуважения к себе русскоязычных жителей.

Дембовская считает, что главная ошибка правительства Латвии — это ставить знак равенства между "агрессивной Россией" и уважением к своим бабушкам и дедушкам, что может стоить слишком дорого всему обществу.

"Внешние границы Латвии надёжно охраняет НАТО, но никто, кроме нас самих, не убережёт нас от самих себя, от внутренней катастрофы, пожирающей общество и государство. В воздухе нашей страны разлиты страх и ненависть. Как нам теперь жить дальше?" — вопрошает Дембовская.

Насчёт надежности НАТО — это, конечно, преувеличение, да и в сокрушение по поводу "внутренней катастрофы" тоже с трудом верится, как и в межэтнический конфликт. Латыши тоже несли цветы к памятнику советским солдатам. Просто дама ловит хайп.

Надо снести "безмозглое правительство"

Между тем Русский Союз Латвии (РСЛ) объявил митинг протеста 13 мая против действия властей. Каждый день один шаг психологического насилия и унижения следует за другим: тотально сносятся памятники, принимается закон о полном запрете на русский язык в образовании, — указывается в обращении.

Логика мести и исторических расправ — это свидетельство тотального морального разложения латвийской власти.

"Пора сказать "ХВАТИТ!", — указывает Русский Союз.

Радует тот факт, что для проведения акции протеста наконец-то объединились представители и РСЛ, и "Согласия". Нужно идти и требовать отставки мэра Риги Мартиньша Стакиса, пишет Дэги Караев и призывает проголосовать за то, "чтобы "снесено" было нацистское безмозглое правительство".

Впереди "бронзовая ночь" в Риге

Как пишет аналитик Александр Носович в своём Telegram-канале, с 24 февраля на русских Латвии оказывалось колоссальное психологическое давление. Была поставлена задача к 9 мая запугать их до такой степени, чтобы люди просто побоялись публично показать, что они празднуют День Победы.

Это было делом чести для латвийского правительства, президентуры и Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге, считает Носович.

По его мнению, цветочный протест зафиксировал провал операции. Теперь перед правящими вопрос: качать ли тему с мемориалом в Парадаугаве дальше, сознательно ведя дело к латвийской "бронзовой ночи".

"А теперь вспомните эстонские протесты против переноса "Бронзового солдата", учтите, что отмечать 9 мая в парке Победы в полуторамиллионной Латвии порой выходят сотни тысяч человек, и представьте, каких масштабов может быть "бронзовая ночь" в Риге", — подчеркнул Александр Носович.

На самом деле везде в постсоветских странах люди не испугались запретов и наказаний и вышли десятками и сотнями тысяч на акции памяти солдат Великой Отечественной войны. Это то, что есть в нашей генетической памяти, что не вытравить никакими запретами и запугиваниями, это объединяет нас и бесит фашиствующих американцев и их вассалов в Европе.

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