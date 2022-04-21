Латвийские парламентарии поддержали законопроект, согласно которому жителя страны можно лишить гражданства из-за одобрения боевых действий.
Как заявили журналисты интернет-портала Delfi, депутаты внесли поправки в закон "О гражданстве". Причиной изменений в документе послужила военная спецоперация России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине, объяснили в СМИ.
Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о передаче ВСУ тяжёлых миномётов на десятки миллионов евро. Как подчеркнул министр, Вильнюс регулярно поставляет Киеву вооружения.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".