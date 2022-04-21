Сейм Латвии принял закон о лишении гражданства за одобрение спецоперации

Латвийские парламентарии поддержали законопроект, согласно которому жителя страны можно лишить гражданства из-за одобрения боевых действий.

Как заявили журналисты интернет-портала Delfi, депутаты внесли поправки в закон "О гражданстве". Причиной изменений в документе послужила военная спецоперация России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине, объяснили в СМИ.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о передаче ВСУ тяжёлых миномётов на десятки миллионов евро. Как подчеркнул министр, Вильнюс регулярно поставляет Киеву вооружения.