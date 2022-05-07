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Автор Елена Былкина

Хаматова столкнулась с трудностями в Латвии: "Очень ответственно"

Общество

Уехавшая из России Чулпан Хаматова устроилась работать в Новый Рижский театр. Актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась за рубежом.

Хаматова столкнулась с трудностями в Латвии: "Очень ответственно"

Чулпан Хаматова призналась, что ей разрешили первое время выступать на русском языке, однако в дальнейшем от актрисы потребуют играть на сцене на латышском языке. Артистке придётся заучивать латышский язык "на слух".

Глава фонда "Подари жизнь" заверила, что готова сменить язык, чтобы работать на аудиторию Латвии.

"Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход", — цитирует слова Хаматовой "Комсомольская правда".

Ранее Станислав Садальский заявил, что театр "Современник" умер окончательно. К такому выводу актёр пришёл из-того, что из афиш театра убрали имя Чулпан Хаматовой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы латвия чулпан хаматова станислав садальский
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