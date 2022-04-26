Русофобия не мешает Прибалтике наращивать импорт электроэнергии из России

Страны Прибалтики, на фоне заявлений о запрете на российский газ, вдвое увеличили закупку электроэнергии из России.

Власти Латвии, Литвы и Эстонии последнее время часто выступают с громкими заявлениями, где требуют от стран Евросоюза ввести эмбарго на поставка углеводородов из России. Это риторика не мешает прибалтийским странам увеличивать закупку российской электроэнергии, сообщает портал латвийского телеканала TV3.

За март Вильнюс, Таллин и Рига приобрели у российских поставщиков 600 тысяч мегаватт-часов, что вдвое больше январских закупок.

"Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор", — говорится в материале.

Окончательные сроки реализации масштабного проекта пока туманны, а электроэнергия странам требуется прямо сейчас, вот и приходится пытаться усидеть на двух стульях. Не отказываясь от откровенной русофобии прибалтийские власти стараются обеспечить население теплом, а предприятия — электроэнергией.