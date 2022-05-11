Жители Риги не позволяют убрать бульдозером цветы у монумента Освободителям

В столице Латвии полиция выставила оцепление у памятника воинам-освободителям. Жители Риги решили нести круглосуточное дежурство, чтобы цветы оставались у монумента.

Рижане ночью снова усыпали цветами памятник Освободителям. Они пели песни военных лет. Это стало протестом в ответ на то, что по приказу руководства города утром 10 мая бульдозером убрали цветы, которые люди возложили к памятнику в День Победы.

Местные волонтеры решили нести круглосуточное дежурство, чтобы не дать второй раз убрать букеты. Пока жителям Риги удаётся держать "оборону", несмотря на то, что их теснит полиция.