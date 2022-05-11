В столице Латвии полиция выставила оцепление у памятника воинам-освободителям. Жители Риги решили нести круглосуточное дежурство, чтобы цветы оставались у монумента.
Рижане ночью снова усыпали цветами памятник Освободителям. Они пели песни военных лет. Это стало протестом в ответ на то, что по приказу руководства города утром 10 мая бульдозером убрали цветы, которые люди возложили к памятнику в День Победы.
Местные волонтеры решили нести круглосуточное дежурство, чтобы не дать второй раз убрать букеты. Пока жителям Риги удаётся держать "оборону", несмотря на то, что их теснит полиция.
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