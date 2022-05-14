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Автор Ольга Лебедева

Уголовное дело о геноциде завели в Латвии против русского парня за флаг РФ

Мир

В отношении людей, возложивших цветы к мемориалу Второй мировой войны в Риге 10 мая, возбуждено три уголовных дела и 20 административных.

Уголовное дело о геноциде завели в Латвии против русского парня за флаг РФ

Об этом в пятницу сообщила латвийская полиция.

Один из фигурантов — молодой парень Александр Дубьяго - по законам демократической Латвии обвиняется в "геноциде, преступлениях против человечности, мира и оправдании военных действий". А всё за то, что он принес государственный флаг России к памятнику советским воинам.

Видеоролики, на которых он обращается к толпе со словами о важности памяти и сохранения наследия тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацистами и призывает людей не бояться высказывать свою позицию — теперь стали для правоохранителей Латвии доказательством преступления.

Латыши же в соцсетях называют его Александром Храбрым и "символом Русской весны", требуя прекратить гонения русских в Прибалтике.

Задержание Дубьяго подтвердила его мать Александра Стефанова. По её словам, в доме уже прошёл обыск.

По латвийским законам парню теперь грозит до 15 лет тюрьмы. Еще несколько человек, пришедших к памятнику, обвиняются в сопротивлении полиции.

С чего всё началось

Латвия, бывшая одной из 15 республик СССР и ставшая независимой страной в 1991 году, теперь называет советский период своей истории "российской оккупацией".

Власти Латвии объявили 9 мая — день Победы над нацистами — "днем траура по погибшим или раненым во время наступления Москвы на Украину".

Чиновники призвали общественность воздержаться от собраний возле советских мемориалов и предупредили, что попытки демонстрации любой российской символики будут быстро пресекаться как прославление агрессии и могут привести к уголовной и административной ответственности.

Однако к памятнику советским воинам, освободившим Ригу от фашистов, 9 мая пришло множество людей, возложивших к его подножию тысячи цветов. Но на следующее утро цветы были уничтожены бульдозером, что шокировало и возмутило многих в Латвии, стране, в которой четверть населения — русскоязычное. И 10 мая люди вернулись к мемориалу с еще большим количеством цветов, что в конечном итоге побудило власти возвести вокруг памятника забор.

12 мая латвийские законодатели подавляющим большинством голосов проголосовали за отказ от части договора с Россией, в котором она обязалась защищать и поддерживать военные мемориалы в стране, давая тем самым — на законодательном уровне — "добро" на снос не только рижского мемориала в честь Освободителей, но и других памятников.

Россия готова бороться за латвийского парня

По мнению депутата ГД РФ Александра Хинштейна, "российское государство должно сделать все, чтобы добиться освобождения смелого парня".

По словам парламентария, к "делу" уже подключилось посольство РФ в Латвии:

"Посол Михаил Ванин заверил, что дипломаты готовы оказать всю поддержку и помощь Александру Дубьяго — отважному юноше, арестованному за демонстрацию российского флага, — сообщил Хинштейн. — С его матерью уже связались. Если Александр и его родные напишут заявления о вхождении в гражданство РФ, оно незамедлительно будет взято в работу и направлено в Москву".

О том, что происходит с парнем сейчас, наши дипломаты не знают, так как у них "нет доступа к арестованному, потому что он гражданин Латвии". Впрочем, к Александру не пускают даже мать.

"Если Латвия — не нуждается в таких самоотверженных и отважных гражданах, как Александр Дубьяго, в России — такие люди, напротив, очень нужны!", — считает депутат Хинштейн.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы рига латвия
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