Русофобские настроения латвийских политиков переходят уже в состояние, когда пора бы вызывать санитаров.
Пока в стране простые латыши возмущаются варварской выходкой властей на 9 мая, радикальные представители политической элиты упражняются в креативности.
Так, депутат Сейма Александр Кирштейнс предложил "по-быстрому" соорудить концлагерь для тех, кто возлагает цветы к Памятнику Освободителям, заявив, буквально, следующее:
"Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец — в Москву!".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала:
"Это и есть нацизм, которого как бы нет. Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций".
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