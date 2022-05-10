В Латвии бульдозер 10 мая сгреб принесенные к памятнику Освободителям Риги цветы

Властям Латвии не удалось запретить праздничные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая. Зато уже следующим утром они попытались уничтожить все следы праздника.

Мэрия Риги рано утром 10 мая отправила коммунальную технику к мемориалу Освободителям с заданием убрать все цветы, возложенные людьми. С помощью бульдозера их сгребли в кучу и погрузили в кузов самосвала, чтобы отправить на свалку. Молодому русскоязычному жителю Латвии удалось заснять происходящее на видео.

"Гады. Нелюди", — смог прокомментировать происходящие автор ролика.

Латвийское правительство приложило много усилий, чтобы помешать отпраздновать гражданам День Победы. Было запрещено публично демонстрировать "символы тоталитарного режима": под это определение попали красная звезда и георгиевская ленточка.

Тем, кто намеревался посетить памятник Освободителям в Риге, также чинили препятствия. Монумент перекрыли ограждениями и запретили транспорту останавливаться у парка Победы. Все букеты принимали представители мэрии, которые и укладывали их к подножию.

Несмотря на препоны, памятник засыпали цветами, но уже утром букеты отправились на свалку. "Свободная и демократическая" Латвия решила полностью вытравить историю из памяти собственных граждан.