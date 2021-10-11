Новый президент Эстонии указал на проблему неравенства русскоязычных детей

Новый руководитель Эстонии Алар Карис на выступлении в парламенте рассказал о неравенстве русскоязычных несовершеннолетних граждан в детских садах.

По словам Кариса, в стране дополнительные уроки эстонского языка в детских садах можно получить только за деньги. Президент убеждён, что платные занятия вызывают неравенство уже на уровне несовершеннолетних жителей государства, поскольку не все семьи могут себе позволить оплачивать подобные уроки. Лидер призвал заняться данной проблемой.

"Это первое место (детский сад. — Прим. ред.), которое может повлиять на будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность, что они являются равной частью общества", — подчеркнул важность темы Карис, слова которого приводит ТАСС.

Ранее эстонский языковой департамент потребовал от народной партии объяснений насчёт русскоязычной агитации. Мероприятие прошло третьего сентября в Нарве. Во время акции проезжала машина с русскоязычными надписями-призывами голосовать за членов EKRE.

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