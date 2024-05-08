На Юге России открылся первый аэропорт после начала СВО

В Элисте открывается для полётов по России первый аэропорт, закрытый на время СВО.

0:51 Your browser does not support the audio element. Россия

Первый рейс из возобновившего работу в условиях СВО аэропорта Элисты состоится 28 мая в аэропорт Жуковский Московской области, его совершит авиакомпания Red Wings, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введён режим временного ограничения полётов на юге России. Аэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. Когда ещё не было понятно, что СВО затянется, сроки открытия аэропортов периодически сдвигали. Нарушение воздушного сообщения компенсируется усиленным железнодорожным и автотранспортным трафиком.