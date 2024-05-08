Кардиолог рассказала, сколько необходимо двигаться после инфаркта, чтобы вернуться к нормальной жизни

Кардиолог Концедайло посоветовала больше ходить после инфаркта

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Физическая активность играет важную роль в восстановлении после инфаркта миокарда, утверждает врач-кардиолог Полина Концедайло.

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Врач объяснила, что в первые четыре недели после инфаркта не следует поднимать тяжести свыше пяти килограммов, однако с течением времени физические нагрузки можно увеличивать.

Согласно её словам, уже через месяц после приступа, пациентам рекомендуется заниматься спокойной ходьбой не менее 120 минут в неделю.

"К минимально необходимой физической активности можно отнести спокойную ходьбу в течение 30 минут минимум 4 раза в неделю. Также существуют программы физической реабилитации под контролем врачей", — рассказала кардиолог", — рассказала Концедайло.

Для предотвращения рецидива инфаркта и обеспечения нормализации жизни важно изменить образ жизни. Концедайло рекомендует отказаться от курения (важного фактора риска тромбоза), перейти на диету с низким содержанием животных жиров и простых углеводов, например, средиземноморскую диету, и достичь нормальной массы тела.

Врач подчеркнула важность консультации лечащего врача перед сменой лекарственных препаратов или приёмом БАДов. Отслеживание артериального давления и пульса также рекомендуется делать дома. Пациенту следует регулярно проходить обследования в больнице и следовать рекомендациям других специалистов, например, эндокринологов.

Препараты, назначаемые для профилактики тромбоза и снижения уровня холестерина, необходимо принимать постоянно. Они помогают стабилизировать существующие отложения в сосудах и снизить воспаление, которое является одним из ключевых факторов развития атеросклероза, пишет Газета.Ru.

Концедайло отмечает, что правильное питание обычно недостаточно для достижения и поддержания целевых показателей "плохого" холестерина, поэтому медикаментозная терапия является необходимым элементом лечения.

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