Кардиолог назвал заболевание, после которого опасно садиться за руль

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Кардиолог Степаненко предостерёг от вождения автомобиля после инфаркта

1:26
Здоровье

Как отмечает кардиолог и терапевт Иван Степаненко, водителям, перенесшим инфаркт миокарда, может быть противопоказано управление автомобилем.

Кардиолог Степаненко предостерёг от вождения автомобиля после инфаркта
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач напомнил, что хотя законодательство не содержит явного запрета на вождение после инфаркта, важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом, чтобы определить индивидуальный риск и противопоказания.

Степаненко рекомендует водителям не спешить возвращаться за руль сразу после инфаркта, так как обычно требуется время для восстановления, которое может занять несколько недель. В это время важно адаптироваться к медикаментозному лечению и оценить физические и когнитивные возможности под руководством лечащего врача.

"Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространенность некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений", — объяснил Степаненко.

Поэтому принятие решения о возвращении к вождению должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья каждого пациента, отмечает Газета.Ru.

Важно, чтобы водители понимали, что безопасность управления транспортным средством является приоритетом и что решение о возвращении к вождению должно быть обдуманным и основано на рекомендациях и оценке квалифицированного врача.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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