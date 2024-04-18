Кардиолог назвал заболевание, после которого опасно садиться за руль

Кардиолог Степаненко предостерёг от вождения автомобиля после инфаркта

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как отмечает кардиолог и терапевт Иван Степаненко, водителям, перенесшим инфаркт миокарда, может быть противопоказано управление автомобилем.

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач напомнил, что хотя законодательство не содержит явного запрета на вождение после инфаркта, важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом, чтобы определить индивидуальный риск и противопоказания.

Степаненко рекомендует водителям не спешить возвращаться за руль сразу после инфаркта, так как обычно требуется время для восстановления, которое может занять несколько недель. В это время важно адаптироваться к медикаментозному лечению и оценить физические и когнитивные возможности под руководством лечащего врача.

"Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространенность некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений", — объяснил Степаненко.

Поэтому принятие решения о возвращении к вождению должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья каждого пациента, отмечает Газета.Ru.

Важно, чтобы водители понимали, что безопасность управления транспортным средством является приоритетом и что решение о возвращении к вождению должно быть обдуманным и основано на рекомендациях и оценке квалифицированного врача.