Туристическая полиция заступила на службу в Анапе, оснащение включает квадроциклы и патрульные автомобили

В курортном городе Анапа начала работать туристическая полиция, как сообщили в Telegram-канале местного отдела МВД России. До этого подобного подразделения здесь не было.
Создано это подразделение специально для охраны порядка и безопасности как местных жителей, так и приезжих. Сотрудники туристической полиции, число которых составляет 25 человек, прошли отбор и обязательное обучение английскому языку. Их задачи включают патрулирование курортных зон, консультирование иностранных гостей, а также быстрое реагирование на правонарушения, особенно те, что направлены против туристов.
Для выполнения своих функций, полицейские оснащены современными техническими и специальными средствами, включая квадроциклы, электрокары и новые патрульные автомобили.
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