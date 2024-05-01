Туристическая полиция заступила на службу в Анапе, оснащение включает квадроциклы и патрульные автомобили

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Туристическая полиция впервые начала работу в Анапе

0:53
Туризм » Регионы » Россия

В курортном городе Анапа начала работать туристическая полиция, как сообщили в Telegram-канале местного отдела МВД России. До этого подобного подразделения здесь не было.

Туристическая полиция впервые начала работу в Анапе
Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020 is licensed under CC BY-SA 4.0

Создано это подразделение специально для охраны порядка и безопасности как местных жителей, так и приезжих. Сотрудники туристической полиции, число которых составляет 25 человек, прошли отбор и обязательное обучение английскому языку. Их задачи включают патрулирование курортных зон, консультирование иностранных гостей, а также быстрое реагирование на правонарушения, особенно те, что направлены против туристов.

Для выполнения своих функций, полицейские оснащены современными техническими и специальными средствами, включая квадроциклы, электрокары и новые патрульные автомобили.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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