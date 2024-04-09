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С этими сердечными заболеваниями садится за руль категорически нельзя

Ряд сердечных заболеваний накладывает категорический запрет на вождение авто

1:22
Авто

Заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, являются одними из самых распространенных по всему миру и требуют особого внимания со стороны водителей.

Ряд сердечных заболеваний накладывает категорический запрет на вождение авто
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как отмечает доктор медицинских наук, кардиолог Иван Степаненко, водителям с определенными сердечными заболеваниями крайне не рекомендуется садиться за руль. К таким состояниям относятся: тяжелая тахикардия, пароксизмальные нарушения сердечного ритма, нестабильная стенокардия, анамнез инфаркта миокарда, а также серьезная сердечная недостаточность.

При наличии этих заболеваний водители могут внезапно потерять сознание или пережить приступ, что представляет серьезную опасность как для самих водителей, так и для окружающих.

Для водителей с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями ограничения могут быть установлены индивидуально. Врач может запретить им управление автомобилем в период обострения заболевания или при недостаточной эффективности лекарственной терапии.

Применение кардиологических препаратов само по себе не является противопоказанием для вождения. Однако некоторые из них могут вызывать побочные эффекты, такие как головокружение, сонливость или нарушение концентрации внимания.

В таких случаях водителям необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможного влияния препаратов на их способность управлять транспортным средством.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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