Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике активизируются национал-радикалы

Руководитель МИД России Сергей Лавров на Международном антифашистском форуме заявил, что эффект от прививки против нацизма и фашизма, которую мировое сообщество получило после Второй Мировой войны, начал ослабевать.

Российский политик Сергей Лавров убеждён, что сейчас растут нацистские настроения в таких государствах, как:

Украина;

Латвия;

Литва;

Эстония.

По словам главы, которого цитируют журналисты РИА Новости, в тех местах также внедряют русофобию и поощряют национал-радикалов. Более того, в данных странах оскверняют, ликвидируют памятники красноармейцам, которые спасали весь мир от гитлеровцев.

"К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать", — заявил Сергей Лавров на мероприятии.

Напомним, что ранее латвийские власти отказались помогать белорусской Генеральной прокуратуре с делом о геноциде во время Великой Отечественной войны. Минск трактовал это решение Риги как "откровенное пособничество" фашистам в те годы.

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