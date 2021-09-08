Руководитель МИД России Сергей Лавров на Международном антифашистском форуме заявил, что эффект от прививки против нацизма и фашизма, которую мировое сообщество получило после Второй Мировой войны, начал ослабевать.
Российский политик Сергей Лавров убеждён, что сейчас растут нацистские настроения в таких государствах, как:
По словам главы, которого цитируют журналисты РИА Новости, в тех местах также внедряют русофобию и поощряют национал-радикалов. Более того, в данных странах оскверняют, ликвидируют памятники красноармейцам, которые спасали весь мир от гитлеровцев.
"К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать", — заявил Сергей Лавров на мероприятии.
Напомним, что ранее латвийские власти отказались помогать белорусской Генеральной прокуратуре с делом о геноциде во время Великой Отечественной войны. Минск трактовал это решение Риги как "откровенное пособничество" фашистам в те годы.
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