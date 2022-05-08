В польском городе Вроцлаве неизвестный нарисовал в преддверии Дня Победы символ российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины на танке-памятнике советским воинам.
Польский общественный деятель Марчин Миколаек прислал в редакцию портала EADaily фотографию танка Т-34, на броне которого был изображён символ военной спецоперации российской армии. Миколаек отметил, что несколько дней назад украинские переселенцы закрыли памятник синей и жёлтой плёнкой, затем устроили фотосессию около танка.
До недавнего времени около памятника была установлена надпись на польском и русском языках.
"Честь и хвала советским героям, погибшим в борьбе за свободу народов от немецко-фашистского гнёта".
Однако после начала военной спецоперации мемориальная таблица с русской надписью была демонтирована.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.