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Автор Мария Карева

На танке-памятнике Т-34 в польском Вроцлаве нарисовали знак Z ко Дню Победы

Общество

В польском городе Вроцлаве неизвестный нарисовал в преддверии Дня Победы символ российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины на танке-памятнике советским воинам.

На танке-памятнике Т-34 в польском Вроцлаве нарисовали знак Z ко Дню Победы

Польский общественный деятель Марчин Миколаек прислал в редакцию портала EADaily фотографию танка Т-34, на броне которого был изображён символ военной спецоперации российской армии. Миколаек отметил, что несколько дней назад украинские переселенцы закрыли памятник синей и жёлтой плёнкой, затем устроили фотосессию около танка.

До недавнего времени около памятника была установлена надпись на польском и русском языках.

"Честь и хвала советским героям, погибшим в борьбе за свободу народов от немецко-фашистского гнёта".

Однако после начала военной спецоперации мемориальная таблица с русской надписью была демонтирована.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
Темы польша
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