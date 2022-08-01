Лайма Вайкуле об отношении к русским в Прибалтике: "Абсолютно хорошо"

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как на самом деле относятся к россиянам в странам Балтии.

Исполнительница хита "На улице Пикадилли" объяснила, что гражданам Прибалтики не свойственна русофобия.

Вайкуле отметила, что "нелюбовь" к русским в Латвии, Литве и Эстонии существенно преувеличивают. Латвийская артистка охарактеризовала реальные отношения среди народов бывшего СССР как дружественные.

"К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся", — сказала Вайкуле в интервью блогеру Ирине Шихман.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле назвала Маргариту Симоньян "нерукопожатной" после нападок журналистки на Максима Галкина.