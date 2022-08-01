Певица Лайма Вайкуле рассказала, как на самом деле относятся к россиянам в странам Балтии.
Исполнительница хита "На улице Пикадилли" объяснила, что гражданам Прибалтики не свойственна русофобия.
Вайкуле отметила, что "нелюбовь" к русским в Латвии, Литве и Эстонии существенно преувеличивают. Латвийская артистка охарактеризовала реальные отношения среди народов бывшего СССР как дружественные.
"К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся", — сказала Вайкуле в интервью блогеру Ирине Шихман.
Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле назвала Маргариту Симоньян "нерукопожатной" после нападок журналистки на Максима Галкина.
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