Интерес к валютной бирже: россияне всё реже следят за курсом доллара и евро

Опрос: 23% россиян следят за курсом доллара

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob (результаты имеются в распоряжении ТАСС), 23% россиян следят за курсом доллара, а за курсом евро — 21%.

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В ноябре 2023 года интерес к валютной бирже был несколько выше: курс доллара привлекал внимание 26% россиян, курс евро — 24%.

Опрос показал, что мужчины чаще интересуются курсами валют, чем женщины, а россияне в возрасте до 34 лет проявляют больший интерес к этой теме, чем старшие поколения.

Интерес к валютным курсам растет пропорционально уровню доходов опрошенных: среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей, 28% отслеживают курс доллара, а 31% — курс евро.