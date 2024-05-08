В Новгородском суде закончился процесс по громкому делу Анастасии Мартыновой

В Новгородском областном суде огласили приговор Анастасии Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство своей двухлетней дочери.
В 2008 году коллегия присяжных признала Мартынову виновной, но она скрылась с дочерью перед оглашением приговора.
В марте 2021 года Мартынова была задержана, и процесс возобновился. Вердикт присяжных считается полностью доказанным, подкреплен показаниями одиннадцатилетнего свидетеля преступления. Однако к моменту продолжения судебного процесса единственный свидетель умер в 27 лет от алкоголизма. Мартынова пыталась убедить суд в том, что она хорошая мать, заботилась о дочери, давала ей все необходимое, но ее поведение после происшествия было подозрительным.
Гособвинитель предложил наказание в виде 10 лет лишения свободы, адвокаты подсудимой просили назначить наказание ниже минимального и условное. Мартынова признана виновной в покушении на убийство, приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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