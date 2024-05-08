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В Новгородском суде закончился процесс по громкому делу Анастасии Мартыновой

Анастасии Мартыновой дали 9 лет колонии за попытку убийства дочери

1:15
Общество

В Новгородском областном суде огласили приговор Анастасии Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство своей двухлетней дочери.

Анастасии Мартыновой дали 9 лет колонии за попытку убийства дочери
Фото: flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2008 году коллегия присяжных признала Мартынову виновной, но она скрылась с дочерью перед оглашением приговора.

В марте 2021 года Мартынова была задержана, и процесс возобновился. Вердикт присяжных считается полностью доказанным, подкреплен показаниями одиннадцатилетнего свидетеля преступления. Однако к моменту продолжения судебного процесса единственный свидетель умер в 27 лет от алкоголизма. Мартынова пыталась убедить суд в том, что она хорошая мать, заботилась о дочери, давала ей все необходимое, но ее поведение после происшествия было подозрительным.

Гособвинитель предложил наказание в виде 10 лет лишения свободы, адвокаты подсудимой просили назначить наказание ниже минимального и условное. Мартынова признана виновной в покушении на убийство, приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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