В Новгородском суде закончился процесс по громкому делу Анастасии Мартыновой

Анастасии Мартыновой дали 9 лет колонии за попытку убийства дочери

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новгородском областном суде огласили приговор Анастасии Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство своей двухлетней дочери.

Фото: flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2008 году коллегия присяжных признала Мартынову виновной, но она скрылась с дочерью перед оглашением приговора.

В марте 2021 года Мартынова была задержана, и процесс возобновился. Вердикт присяжных считается полностью доказанным, подкреплен показаниями одиннадцатилетнего свидетеля преступления. Однако к моменту продолжения судебного процесса единственный свидетель умер в 27 лет от алкоголизма. Мартынова пыталась убедить суд в том, что она хорошая мать, заботилась о дочери, давала ей все необходимое, но ее поведение после происшествия было подозрительным.

Гособвинитель предложил наказание в виде 10 лет лишения свободы, адвокаты подсудимой просили назначить наказание ниже минимального и условное. Мартынова признана виновной в покушении на убийство, приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.