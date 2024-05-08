Планируем посадки правильно: вот какие растения хорошо растут рядом

Хорошая и плохая сочетаемость культур

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хорошие соседи на огороде могут значительно улучшить урожай и предотвратить болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by GIRAUD Patrick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, помидоры сочетаются зеленью и базиликом, тогда как картофель прекрасно растут с бобовыми и капустой, благодаря их способности обогащать почву азотом.

Морковь предпочитает лук, томаты, землянику и пряности, а капуста "дружит" с картофелем, луком и сельдереем.

Не стоит сажать чеснок и лук рядом с горохом и фасолью, но морковь, свёкла, картофель, тыква, зелень, пряности и капуста - их отличные спутники.

Огурцы предпочитают компанию корнеплодов, томатов и бобовых, в то время как картофель и пряности им не так интересны.

Важно подбирать культуры в зависимости от особенностей почвы, климата и общего состояния сада или огорода, чтобы обеспечить растениям благоприятные условия и соблюдать принципы "добрососедства".