Планируем посадки правильно: вот какие растения хорошо растут рядом

Хорошие соседи на огороде могут значительно улучшить урожай и предотвратить болезни.
Например, помидоры сочетаются зеленью и базиликом, тогда как картофель прекрасно растут с бобовыми и капустой, благодаря их способности обогащать почву азотом.
Морковь предпочитает лук, томаты, землянику и пряности, а капуста "дружит" с картофелем, луком и сельдереем.
Не стоит сажать чеснок и лук рядом с горохом и фасолью, но морковь, свёкла, картофель, тыква, зелень, пряности и капуста - их отличные спутники.
Огурцы предпочитают компанию корнеплодов, томатов и бобовых, в то время как картофель и пряности им не так интересны.
Важно подбирать культуры в зависимости от особенностей почвы, климата и общего состояния сада или огорода, чтобы обеспечить растениям благоприятные условия и соблюдать принципы "добрососедства".
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.