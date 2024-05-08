Эксперт назвал главную причину проблем с кондиционером в автомобиле

Кондиционер является критически важной системой в автомобиле, особенно с приближением лета. Эксперт из онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", Максим Соколов, поделился с "Известиями" информацией о ключевых проблемах климатических систем и способах экономии на их обслуживании и ремонте.
Пребывание в перегретом автомобиле может быть не только неудобным, но и опасным. С наступлением жары водители зачастую не выключают кондиционеры, что приводит к их износу. К тому же, пыльца, пух, мелкие лепестки, пыль и насекомые могут засорять радиатор и механизмы кондиционера, ухудшая его работу.
По словам Соколова, основной проблемой климат-системы является перегрев, вызванный различными неисправностями в компонентах и механизмах. Часто проблема связана с компрессором, который циркулирует охлажденный воздух в салоне. Также могут возникнуть неполадки с датчиками и электроникой, а загрязнения могут забивать радиатор, снижая его эффективность и препятствуя протягиванию воздуха.
Радиатор кондиционера обычно установлен перед радиатором двигателя, что означает, что его неисправность может привести к перегреву двигателя.
Максим Соколов также рекомендует автовладельцам строго следовать указаниям производителя и поддерживать оптимальный уровень охлаждающей жидкости, а также проверять шланги и соединения на предмет повреждений или утечек.
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