Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить веганский майонез из авокадо
Хорошая и плохая сочетаемость культур
В Элисте открывается для полётов по России первый аэропорт, закрытый на время СВО.
Греция присоединилась к саботажу поставок вооружений на Украину
Почти половина россиян не успевают отдохнуть во время отпуска
Культовый сериал "Офис" получит продолжение
В Крыму схватили украинского террориста
Кардиолог Концедайло посоветовала больше ходить после инфаркта
Врач Малышева: чрезмерное потребление энергетиков приведёт к передозировке кофеина
Эксперт назвал главную причину проблем с кондиционером в автомобиле

Автоэксперт Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле

1:33
Авто

Кондиционер является критически важной системой в автомобиле, особенно с приближением лета. Эксперт из онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", Максим Соколов, поделился с "Известиями" информацией о ключевых проблемах климатических систем и способах экономии на их обслуживании и ремонте.

Автоэксперт Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пребывание в перегретом автомобиле может быть не только неудобным, но и опасным. С наступлением жары водители зачастую не выключают кондиционеры, что приводит к их износу. К тому же, пыльца, пух, мелкие лепестки, пыль и насекомые могут засорять радиатор и механизмы кондиционера, ухудшая его работу.

По словам Соколова, основной проблемой климат-системы является перегрев, вызванный различными неисправностями в компонентах и механизмах. Часто проблема связана с компрессором, который циркулирует охлажденный воздух в салоне. Также могут возникнуть неполадки с датчиками и электроникой, а загрязнения могут забивать радиатор, снижая его эффективность и препятствуя протягиванию воздуха.

Радиатор кондиционера обычно установлен перед радиатором двигателя, что означает, что его неисправность может привести к перегреву двигателя.

Максим Соколов также рекомендует автовладельцам строго следовать указаниям производителя и поддерживать оптимальный уровень охлаждающей жидкости, а также проверять шланги и соединения на предмет повреждений или утечек.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Депутат Немкин рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада
Готовим знаменитый нигерийский суп эгуси
Почему стоит посадить тонколистный пион
Обливающаяся слезами блогер Лерчек рассказала о проблемах с деньгами
Советы о здоровом образе жизни, которые стоит пересмотреть
Несколько идей для того, чтобы создать стильный летний маникюр в нюдовых тонах
Владимир Путин подписал указ, который предполагает госзаказ на историческое кино
Первый круиз для голых туристов намечен на 2025 год
Эксперты рассказали, можно ли брать кота в путешествие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников