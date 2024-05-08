Почему россияне не могут полноценно отдохнуть: исследование hh.ru

Почти половина россиян не успевают отдохнуть во время отпуска

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh. ru, почти половина россиян (46%) заявили, что во время отпуска не могут полноценно отдохнуть от работы. В то же время, 51% участников опроса считают, что предоставленного отпуска им достаточно, а 4% даже находят его слишком продолжительным. Большинство граждан (64%) имеют 28 дней отпуска в год, 15% отдыхают меньше этого срока, а у 22% отпуск длиннее.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из тех, кто уже отдохнул в текущем году, 24% предпочли путешествия по России, 21% провели отпуск дома с книгами или за компьютером, 20% занимались домашними делами, 19% отправились за границу, 4% выбрали походы или пикники, и 1% поехал на дачу. Еще 4% россиян вместо отдыха работали во время отпуска.

17% работников сообщили о вынужденном отпуске, особенно среди сотрудников высшего и среднего менеджмента, IT-специалистов и работников розничной торговли. Проблемы с планированием отпуска также актуальны: 40% респондентов не могли уйти в отпуск одновременно с коллегой, и 27% испытывали трудности с передачей работы.

Опрос проводился с 20 марта по 14 апреля и охватил более 1,5 тысячи россиян. Также Юлия Санина из сервиса "Работа.ру" отметила, что среди летних месяцев 2024 года наиболее подходящим для отпуска будет июль, в то время как июнь окажется менее удобным из-за большего количества рабочих дней.