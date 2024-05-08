Главная причина тому, почему собаки не любят кошек: это самая древняя война

Эксперты ответили, почему собаки не любят кошек

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что отношения между собаками и кошками часто бывают напряженными, и причины этого не всегда очевидны.

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Когда кошки встречают собак, они редко показывают радость. Многие считают, что это вопрос инстинктов, однако существуют и другие научные объяснения.

Различия в характерах

Собаки и кошки принадлежат к разным семействам животных. Собаки, происходящие от волков, по своей природе активны, дружелюбны и любопытны. Они и охотники, и исследователи.

В то время как кошки более отстраненны и скрытны, предпочитая одиночество, что часто приводит к конфликтам.

Генетические различия

Предки наших домашних питомцев были хищниками и иногда воспринимали друг друга как конкурентов, например, волки и рыси были соперниками в дикой природе.

Биохимические факторы

Кошки производят ферменты, на которые собаки могут реагировать агрессивно. Однако если животные выросли вместе, они адаптируются к этим веществам.

Эмоциональные недопонимания

Недопонимание между животными во время встреч может привести к конфликтам. Например, кошка может встрепенуться и выгнуть спину, в то время как собака будет обнюхивать или лаять.

Воспитание с малых лет играет ключевую роль в формировании отношений между собаками и кошками, так как опыт влияет на их способность уживаться.