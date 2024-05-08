Алина Загитова рассказала, что обязана сделать перед тем, как уйти в отпуск

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась новостью об официальной встрече, которая состоялась у неё 8 мая в Казани.
Спортсменка сообщила своим поклонникам, что на встрече обсуждались вопросы, связанные со строительством школы фигурного катания, которая будет названа её именем.
Загитова выразила радость от успешного решения этих вопросов и намекнула на то, что у неё есть интересные планы, которые она готовит вместе с командой, и поэтому она не собирается отправляться в отпуск до завершения этих дел.
"Сегодня у меня прошла одна официальная встреча. Было два вопроса, но всё решилось. Дальше остаётся только хорошо подготовиться. Спойлер: вас ждёт кое-что интересненькое. Поэтому пока не решу эти дела, в отпуск не пойду" — сказал Загитова в соцсетях.
Алина Загитова стала первой российской фигуристкой и второй в истории, которая завоевала все возможные титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях.
В её спортивном активе есть победа на Гран-при в 2017 году, золото на Олимпийских играх, чемпионство на чемпионатах Европы и России в 2018 году, а также победа на Чемпионате мира в 2019 году. В 2019 году Загитова объявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.