Алина Загитова рассказала, что обязана сделать перед тем, как уйти в отпуск

Фигуристка Загитова рассказала, что готовит в Казани "кое-что интересненькое"

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась новостью об официальной встрече, которая состоялась у неё 8 мая в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка сообщила своим поклонникам, что на встрече обсуждались вопросы, связанные со строительством школы фигурного катания, которая будет названа её именем.

Загитова выразила радость от успешного решения этих вопросов и намекнула на то, что у неё есть интересные планы, которые она готовит вместе с командой, и поэтому она не собирается отправляться в отпуск до завершения этих дел.

"Сегодня у меня прошла одна официальная встреча. Было два вопроса, но всё решилось. Дальше остаётся только хорошо подготовиться. Спойлер: вас ждёт кое-что интересненькое. Поэтому пока не решу эти дела, в отпуск не пойду" — сказал Загитова в соцсетях.

Алина Загитова стала первой российской фигуристкой и второй в истории, которая завоевала все возможные титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях.

В её спортивном активе есть победа на Гран-при в 2017 году, золото на Олимпийских играх, чемпионство на чемпионатах Европы и России в 2018 году, а также победа на Чемпионате мира в 2019 году. В 2019 году Загитова объявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры.

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