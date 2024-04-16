Загитова попросила поклонников поздравить её со сданной сессией: "Чуть-чуть осталось!"

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, российская фигуристка Алина Загитова, заявила в своем Telegram-канале, что завершила сессию и сдала все экзамены и зачёты.
Теперь спортсменке осталось сдать только государственные экзамены и защитить дипломную работу.
Всё это фигуристка умудряется делать между выступлениями, соревнованиями и шоу-программами и разных городах России.
"Ну что, ребята, вы можете меня поздравить. Все зачёты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось! Ну а я побежала уже в аэропорт, потому что скоро у меня вылет во Владивосток", — рассказала Загитова в своём Telegram-канале.
Алина Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ю На Ким из Южной Кореи, фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года. Россиянка приостановила свою спортивную карьеру в декабре 2019 года.
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