Врач рекомендовала продукты для укрепления иммунитета в майские холода

Гинеколог и эндокринолог Екатерина Кургускина рекомендует употреблять вишню, рябину и щавель для поддержания здоровья во время майских холодов, как она отметила в интервью с Life. ru.
Кроме того, по мнению специалиста, в холодную погоду организму необходимы флавоноиды для поддержания нормального функционирования.
"Основные продукты, богатые флавоноидами, — черноплодная рябина, вишня, черная смородина. Можно приготовить морсы, добавить плоды в чай или приготовить пирог", — порекомендовала Екатерина Кургускина, дополняя, что данными соединениями так же богат и щавель.
Специалист подчеркнула, что лигнаны имеют важное значение для организма, поскольку они способны снизить уровень холестерина и восстановить баланс микрофлоры в кишечнике. Льняное масло и кунжут содержат эти вещества. Кургускина рекомендовала добавлять кунжут в выпечку или салаты.
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