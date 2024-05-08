Врач рекомендовала продукты для укрепления иммунитета в майские холода

Врач Кургускина: для поддержания организма в майские холода нужно употреблять щавель

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог и эндокринолог Екатерина Кургускина рекомендует употреблять вишню, рябину и щавель для поддержания здоровья во время майских холодов, как она отметила в интервью с Life. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, по мнению специалиста, в холодную погоду организму необходимы флавоноиды для поддержания нормального функционирования.

"Основные продукты, богатые флавоноидами, — черноплодная рябина, вишня, черная смородина. Можно приготовить морсы, добавить плоды в чай или приготовить пирог", — порекомендовала Екатерина Кургускина, дополняя, что данными соединениями так же богат и щавель.

Специалист подчеркнула, что лигнаны имеют важное значение для организма, поскольку они способны снизить уровень холестерина и восстановить баланс микрофлоры в кишечнике. Льняное масло и кунжут содержат эти вещества. Кургускина рекомендовала добавлять кунжут в выпечку или салаты.