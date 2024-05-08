Готовим веганский майонез из авокадо, соевого молока и уксуса: получается нежно-сливочный и в меру острый

Для этого рецепта веганского майонеза потребуется всего шесть ингредиентов! У вас получится очень сливочный и острый майонез, который хорошо сочетается с вегетарианскими гамбургерами с грибами и киноа.
Экспериментируйте с новыми рецептами и готовьте больше блюд из питательных и вкусных ингредиентов, чтобы похудеть и улучшить общее состояние здоровья.
Смешайте все ингредиенты в миске или мерном стакане. Для измельчения используйте погружной блендер. Этот домашний майонез вкусен, но у него небольшой срок хранения: в холодильнике около пяти дней.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.