Готовим веганский майонез из авокадо, соевого молока и уксуса: получается нежно-сливочный и в меру острый

Как приготовить веганский майонез из авокадо

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого рецепта веганского майонеза потребуется всего шесть ингредиентов! У вас получится очень сливочный и острый майонез, который хорошо сочетается с вегетарианскими гамбургерами с грибами и киноа.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

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Ингредиенты

240 мл масла авокадо

120 мл соевого молока

1 столовая ложка кленового сиропа

1 столовая ложка оливкового масла

2 чайные ложки белого уксуса

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в миске или мерном стакане. Для измельчения используйте погружной блендер. Этот домашний майонез вкусен, но у него небольшой срок хранения: в холодильнике около пяти дней.