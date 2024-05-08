Греция не отправит свои средства ПВО на Украину

Греция присоединилась к саботажу поставок вооружений на Украину

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью греческому порталу Protothema, что его страна не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Он пояснил, что эти системы необходимы для обороны Греции. Ранее греческий информационный портал Pronews сообщал, что Греция предоставила Саудовской Аравии батарею Patriot. За своевременную активацию этой батареи США взяли на себя значительные затраты.

Мицотакиса спросили, можно ли передать такую батарею Украине. Премьер ответил, что батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам. Греция хочет присутствовать в регионе, где тоже есть беспорядки.

"Как вы знаете, мы также отправили фрегат в Красное море, потому что мы заинтересованы в свободе судоходства по многим причинам. Но есть разница: батарея Patriot из Саудовской Аравии может вернуться в Грецию в течение нескольких дней. Если вы передадите батарею Украине, то её не отправляют для того, чтобы она вернулась обратно. Поэтому для нас не стоит вопрос об отправке Patriot и С-300", — сказал Мицотакис.

Таким образом, Греция фактически присоединилась к Венгрии и Словакии, которые саботируют поставки оружия на Украину.