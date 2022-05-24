Дела плохи: украинские власти дискредитируют ВСУ, а ВСУ - власти

Украинская пропаганда не справляется с поднятием боевого духа ВСУ, так как почти каждый день появляются новости, которые раскрывают, насколько плохи там дела.

Командиры ВСУ получат права убивать солдат

Депутат из партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла в Раду законопроект, чтобы разрешить командирам ВСУ в боевой обстановке стрелять на поражение в солдат, которые не выполняют их приказы или надумали дезертировать с поля боя.

Законопроект прошел рассмотрение в профильном комитете Рады по вопросам нацбезопасности, который рекомендовал его принять в первом чтении за основу и в целом, но затем, вдруг, был отозван.

Как пояснил изданию "Страна" депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, данная норма уже была предусмотрена в уставе ВСУ, но требовалось не причинять смерть солдату. По сути, законопроект смерть объявил ненаказуемой.

Депутат не верит, что командиры начнут убивать своих подчинённых немотивированно, а только "если военнослужащий угрожает, стоит с гранатой или применяет насилие к другим военнослужащим".

В ВСУ массовое дезертирство

Напомним, что отказавшихся воевать против России бойцов 115-й бригады ВСУ отправили в украинское СИЗО за "дезертирство". Перед этим они раскритиковали президента и главу генштаба ВСУ Валерия Залужного за то, что их, практически безоружных, кинули под шквальный огонь на передовую. Судя по всему, солдат теперь ждёт военный трибунал.

Вспомним также, что, сдавшиеся командиры "Азова" (запрещён в РФ) Прокопенко и Волына призывали украинцев не делать героев из тех, кто выбросил белый флаг, называли их "дезертирами, выбравшими путь позора", а потом сами сдались. В этом суть украинства — переобувание в воздухе, если это выгодно, никаких убеждений и патриотизма.

Как пишет украинский Telegram-канал "Резидент", офис президента ищет механизм, как предотвратить массовую сдачу в плен солдат, но понял, что такой законопроект дискредитирует власть, поэтому Зеленский его отозвал. Авторы канала были удивлены, почему в законопроекте Безуглой не нашлось места заградительным отрядам, но "может эта инициатива вынесена на усмотрение командования".

Развалился также законопроект "слуг народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения.

Агония от безысходности

Всё это говорит о том, что у руководства Украины начинается агония от безысходности, поэтому будут приниматься глупые законы. "Слуги народа", например, не предполагают, что солдаты ВСУ априори будут настроены против своих командиров и будут стрелять на упреждение, а мужчины массово потянутся из страны.

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт Юрий Кнутов, наличие такого законопроекта указывает на то, что ситуация критическая в Вооруженных силах Украины и в течение двух-трех недель "мы уже увидим серьезный перелом в Донбассе".

Эксперт указал, что безвозвратные потери в ВСУ велики — из 100 кадровых солдат остается только 20, а те, кого призывают, не понимают, за что воюют, зачем им нужна такая война, "особенно когда Польша вдруг становится братской и будет диктовать условия Украине, а польские полицейские будут командовать на украинской земле".

"Я думаю, что людей, которые предпочтут перейти на сторону России, а не служить такому продажному режиму, будет становиться всё больше и больше", — сказал Юрий Кнутов.

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