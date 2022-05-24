Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая внесла на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается разрешить украинским офицерам убивать военнослужащих, которые самовольно покинули позиции или отказались от выполнения приказа.
Нормативный акт предполагает внесение изменений в кодекс ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
Текущая версия документа позволяет командиру в боевых условиях использовать оружие для того, чтобы пресечь преступление, не причиняя смерти правонарушителю. В новом варианте, который был внесён в Раду, нет фразы "не причиняя смерти".
Ранее в Сети появилось видеообращение взвода 3-го батальона 115-й бригады Вооружённых сил Украины к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному. Солдаты отказались выполнять боевые задачи в Северодонецке, потому что у нет ни техники, ни подкрепления.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.