Украинские силовики отправили в СИЗО боевиков теробороны из Житомира

Боевики из 115-й бригады территориальной обороны, которые пожаловались на своё безнадёжное положение в Северодонецке, были задержаны украинскими силовиками и отправлены в СИЗО. После публикации видео в соцсетях военных обвинили в дезертирстве. Об этом сообщает ИА ANNA-News.

Напомним, бойцы теробороны из Житомира записали видео, в котором заявили, что их бросили на передовую в Донбассе без соответствующей подготовки. Техники и подкрепления, по их словам, также не было.

Ранее на этой неделе народный депутат Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила на уровне закона дать право офицерам в боевой обстановке расстреливать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции и место дислокации. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и был отозван.