Читатели Der Spiegel раскритиковали идею экономить энергию "назло Путину"

Читатели Der Spiegel не одобрили советы экономить электроэнергию, чтобы "Путин не победил". Федеральная служба гражданской обороны предупреждает о тяжёлых последствиях такой экономии.

Министр ФРГ призвал немцев внести вклад в победу над Россией

Министр экономики Германии Роберт Хабек ("Зелёные") в очередной раз призвал соотечественников экономить энергию.

"Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение", — сказал он газетам медиагруппы Funke, имея в виду "наказание Путина" за Украину.

"Украина не должна проигрывать, а (Владимир) Путин не должен побеждать", — сказал Хабек.

По его словам, "сэкономить десять процентов всегда возможно".

Он посоветовал горожанам пользоваться на Пасху поездом или велосипедом ("это необременительно для кошелька и раздражает Путина") и вечером задёргивать шторы ("этим можно сэкономить до пяти процентов энергии").

"А если вы снизите температуру в помещении на один градус, это составит около шести процентов экономии. Может быть, это не очень удобно, но вы ещё не замёрзнете", — сказал министр.

Также Хабек посоветовал не передвигаться на автомобиле.

"Каждый непройденный километр — это вклад в отказ от поставок энергоресурсов из России", — сказал Хабек и добавил, что работодатели должны повсеместно вводить "удалёнку".

"Если кто-то нагревает свою квартиру до 25 градусов, а рядом останавливается завод, это тоже проблема", — заключил министр.

"Просто отключите электричество на ночь"

Читатели Der Spiegel не поддержали Хабека в комментариях.

Мне нравится, когда привилегированные политики со служебными автомобилями и шофёрами сидят в своих красивых больших домах и призывают других экономить.

Он (Хабек) забыл одно предложение: бочка с огнём во дворе перед многоквартирным домом создаёт романтическую атмосферу, объединит всех и сэкономит энергию на отопление и приготовление еды!

Давайте сделаем, как Северная Корея. Там любят экономить энергию. Просто отключите электричество на ночь. В конце концов, людям нужен здоровый сон, поэтому свет только мешает.

Это совершенно иррационально: Хабек призывает людей экономить газ и электроэнергию, а в то же время министерство экономики выплачивает миллиарды евро в виде субсидий на покупку электромобилей и энергоёмких тепловых насосов.

Никто не экономит энергию добровольно, если в этом нет необходимости. Когда Хабек это поймёт? Работодатели, которым нужно присутствие персонала, вызывают своих сотрудников в офис, а многим льготникам и не надо платить за энергию и они с радостью продолжают отапливаться, как ни в чём не бывало. У других достаточно денег, чтобы не беспокоиться о лишних евро на отопление.

"Энергосбережение в Германии заканчивает войну на Украине"

Есть, конечно, и те, кто экономит и будет экономить, но и здесь правительство ставит палки в колёса. Один из читателей рассказывает, что на южной стороне дома установил солнечные батареи, но оказалось, что под них надо переделывать коробку распределения электроэнергии, которая стоит 6800 евро.

"Я был бы очень рад, если бы наш министр экономики не ограничивался советами по энергосбережению, а активно и быстро освобождал нашу энергетическую инфраструктуру от бессмысленного бюрократического бремени, которое стоит на пути к нашей цели стать менее зависимой от импорта", — написал мужчина.

Есть и такое мнение:

"Немецкие ветряки спасают климат планеты. Энергосбережение Германии заканчивает войну на Украине. Я так благодарна, что могу жить в такой великой стране, которой руководят такие политики", — написала читательница Der Spiegel.

Кстати, это мнение набрало 43 голоса одобрения, 63 человека оценили его негативно.

"Украина обойдётся без моего участия"

А вот мнение читателя из региональной газеты Augsburger-Allgemeine:

"Мистер Хабек я приму во внимание ваши советы, но я не собираюсь пересаживаться на велосипеды или на железную дорогу. Меня не интересует, радует это или раздражает Путина. С другой стороны, меня просто раздражают возмутительные требования президента Украины и его посла в Германии, признавшего себя бандеровцем. У меня складывается впечатление, что Киев добьётся полной победы и без моей поддержки. Я лучше заплачу за российскую нефть и газ, и инфляция и неопределённость нашей экономики дальше не будут расти".

Согласно опросу Института поведения Briq, 69% немцев поддерживают запрет на импорт российской нефти и газа. Однако опрос надо будет провести ещё раз после того, как пройдёт отопительный сезон. Тогда и выяснится, готовы ли немцы мёрзнуть "ради свободы" от России.

Служба гражданской обороны ФРГ сигнализирует о тяжёлых последствиях экономии энергии

Согласно оценке Федерального управления гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях (BBK), недоотапливаемость домохозяйств приведёт к волне простудных заболеваний и "относительно быстро" ограничит способность властей реагировать.

"В больницах и домах престарелых из-за ухудшения теплоснабжения, вероятно, не будет возможности готовить пищу", — говорится в отчёте ведомства.

Население, "пострадавшее от экстремальных холодов", будет включать печи и камины, сооружать их самостоятельно и топить "сырыми дровами, горючими отходами или строительными материалами", предупреждают сотрудники гражданской обороны, что приведёт к увеличению пожаров и возгораний, и, соответственно, возрастёт нагрузка на пожарных.

Согласно отчету ВВК, серьёзных проблем следует ожидать в пищевой промышленности, которая покрывает более 50% своих энергетических потребностей за счёт газа, а также в производстве кормов для животных и в животноводстве, что скажется на удовлетворении спроса населения в продуктах жизненной необходимости.

Сокращение поставок газа приведёт Германию к "резкой рецессии" считает директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Стефан Кутс. Помимо этого, ограничения в отношении поставок газа могут ухудшить ситуацию с инфляцией в ФРГ. В марте этот показатель достиг наивысшего уровня впервые за 40 лет, указывает он.

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