Руководитель Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что граждане страны должны бороться с ресурсной зависимостью от России. Как подчеркнул министр, каждое домохозяйство способно уменьшить потребление энергоносителей на 10%.
"Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект", — объяснил глава немецкого ведомства, передаёт Reuters.
По словам политика, жители ФРГ могут экономить на отоплении дома и поездках на своей машине. Хабек порекомендовал передвигаться пешком, на велосипеде или железнодорожном транспорте.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Европа признает: ей не справиться без углеводородов из РФ. В качестве примера президент привёл отсутствие альтернативы газу нашей страны.
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