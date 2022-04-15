Немецкий министр попросил жителей экономить электроэнергию

Руководитель Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что граждане страны должны бороться с ресурсной зависимостью от России. Как подчеркнул министр, каждое домохозяйство способно уменьшить потребление энергоносителей на 10%.

"Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект", — объяснил глава немецкого ведомства, передаёт Reuters.

По словам политика, жители ФРГ могут экономить на отоплении дома и поездках на своей машине. Хабек порекомендовал передвигаться пешком, на велосипеде или железнодорожном транспорте.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Европа признает: ей не справиться без углеводородов из РФ. В качестве примера президент привёл отсутствие альтернативы газу нашей страны.