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Автор Любовь Степушова

Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро

Мир » Европа

Слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что президент РФ Владимир Путин разрешил платить европейцам за газ в евро были неверно истолкованы.

Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро

Нехаммер сначала в субботу, 9 апреля, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а в понедельник, 11 апреля, отправился в Москву, чтобы первым из лидеров ЕС после начала спецоперации РФ на Украине провести встречу с Владимиром Путиным.

Россия и Украина настроены "на логику войны"

В среду, 13 апреля, в интервью Австрийскому информационному агентству (APA) Нехаммер отметил, что шансы на переговоры между Россией и Украиной "пока маловероятны".

"Обе стороны готовятся к очень интенсивному и разрушительному бою, — сказал он. — В своих аргументах Путин полностью пришёл к логике войны, и альтернативы его военной логике нет".

Глава Кремля также осознаёт последствия военных действий для России, добавил Нехаммер.

По словам канцлера, последние санкции ЕС на экспорт в РФ "оборонной электроники" если и ослабят военную мощь России, то в среднесрочной перспективе, но не сейчас.

Путин сделал уступку Австрии

Нехаммер также высказался против эмбарго на российский газ и подтвердил, что

  • Германия
  • и Австрия,
  • а также Болгария,
  • Румыния
  • и Венгрия

сильно зависят от российского газа.

Поддержка этими странами газового эмбарго будет означать, что и промышленность, и домашние хозяйства понесут серьёзный ущерб от недопоставок газа. Также будет расти безработица и социальное неравенство, сказал канцлер.

По словам Нехаммера, Путин сказал, что "поставки газа в Европу обеспечены, согласованные объёмы продолжают поступать, а платежи могут по-прежнему производиться в евро".

Далее Нехаммер, как цитирует АРА, отметил, что со стороны Путина было указание на то, что все изменения (в оплате) "должны быть адаптированы к санкциям".

"Ранее Путин дал указание продавать газ западным странам только за рубли, от чего они категорически отказались. В результате Путин издал указ, обязывающий западных клиентов открывать рублевый счёт в "Газпромбанке" и через него обрабатывать свои претензии", — пишет агентство.

То есть либо президент РФ согласился на уступку в оплате только для Австрии, как и пишут многие СМИ, либо речь шла о том, что да, в евро платят, но на первом этапе, а затем в "Газпромбанке" они всё же конвертируются в рубли.

Путин ценит нейтралитет Австрии

Нехаммер сообщил в Киеве, что "Австрия пока не планирует отказываться от своего нейтралитета", именно хорошими отношениями с Австрией и объясняется уступка Путина (если она есть).

Отвечая на вопрос о критике его поездки из стран Балтии и Польши, канцлер сказал, что есть разница между тем, чтобы просто позвонить по телефону, и "говорить о Буче и смотреть Путину прямо в глаза".

Австрия сильно зависит от импорта российского газа, на долю которого приходится 80% всего потребления. Если будет введено эмбарго, то пострадает промышленность Австрии, на долю которой приходится 40% от общего потребления газа.

Европейская комиссия пояснила, что оплата газа по той схеме, на которой настаивает Москва, является отклонением от санкционного режима. Пока готовность следовать рублёвой схеме высказали Венгрия и Словакия.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ австрия владимир путин
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