Бандеровский Киев Путин добьёт, но не в "горячей" войне

Запад слил бандеровский режим Украины, его надо добивать и это можно сделать не в "горячей" войне. При этом, стратегическая цель Владимира Путина гораздо шире.

Запад слил режим Зеленского

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, предупредила, что "опасность российского вторжения" после Украины нависла не только над Прибалтикой, но и над Западными Балканами.

"Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Под угрозой находятся страны Балтии… Западные Балканы тоже", — цитирует министра Daily Mail.

"На следующей неделе может быть Украина, но какая страна будет следующей?", — возмутилась Трасс, не догадываясь, что эта позиция означает "слив" Украины.

А в Киеве уже об этом догадались, сигнализируя на всех уровнях, что истерика на Западе с российским "вторжением" убивает украинскую экономику. Военная помощь, как пишут в украинских Telegram-каналах, тоже гнилая, потому что поставленное вооружение — на 90% списанное.

Даже политическая поддержка оказалась пшиком. Так, после встречи с Владимиром Зеленским вице-президент США Камала Харрис на вопрос: "Есть ли что-то новое, что вы планируете предложить Украине?", ответила :

"На нашей встрече я ясно дала понять, что это динамичная ситуация. И в зависимости от того, что произойдет в ближайшие дни, мы переоценим потребность Украины и нашу способность её поддерживать".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его спросили о превентивных санкциях против России, заявил, что США будут продолжать придерживаться дипломатического подхода до тех пор, пока "танки не начнут двигаться, самолеты — действительно, летать, а бомбы — падать".

России не нужна "горячая" война, чтобы уничтожить бандеровский режим

Западные политики и аналитики рассматривают возможную войну России с Украиной аналогом Второй мировой войны — с применением танков, пехоты и авиации.

Но это представление крайне неверно и, вероятно, носит заказной характер. Добиться военной победы можно без прямого вооруженного конфликта. Об этом сигнализировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря, что с нынешним правительство Украины не о чём договариваться, надо подождать, когда Украина экономически развалиться.

И сегодня Запад помогает в этом России, нагнетая истерику. Инвесторы с Украины бегут, гривна падает, госдолг, цены на энергию, инфляция растут, так же как и протестные настроения.

Чтобы предотвратить сценарий полного банкротства бандеровского режима, Украине понадобится огромная, беспрецедентная помощь Запада. Будет ли она оказана? Что касается ЕС, то на это нужен консенсус 27. Его не будет, так как одни откажутся по экономическим причинам, другие — по политическим.

США могут выделить рекордные миллиардные суммы, но, как всегда — в кредит и под залог украинских активов. Скорее всего, если "длинные" деньги и выделят, то они не смогут покрыть потери Украины.

Москве нужно активно способствовать банкротству Киева

Москве не нужно ждать, а надо активно способствовать экономическому краху Украины. Почему Россия на это не идёт? Ответ простой — потому что деньги, как известно, у капиталистов не пахнут. Российская элита сама на это не пойдёт, поэтому вопрос в позиции Владимира Путина, известного своими способностями искать компромиссы.

Президент опять их ищет, с одной стороны ведя эвакуацию из Донбасса, а с другой — намечая очередные переговоры с Джо Байденом. Оценит ли это избиратель? В том числе, в Донбассе. Правда, обнадёживают заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что "Путин сейчас имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения".

Есть надежда, что нынешняя попытка найти компромисс — последняя, что Кремль ждёт движения в сторону выполнения Минских соглашений, кстати, это будет шагом к смене бандеровского режима. И если этого не произойдёт, то будет … не война, а экономическая блокада Украины, критически зависимой от поставок российско-белорусских энергоресурсов.

Проблема ещё в том, что беженцев из ЛДНР надо возвращать в безопасные дома и как можно скорее. Эвакуация — это временная мера.

Стратегическая цель Путина — убрать США из Европы

Стратегическая цель Путина — изменение архитектуры европейской безопасности. Надо навсегда отодвинуть США от возможности командовать, определять позицию Европы. "Горячая" война с Украиной в этом не поможет, а санкции — это то оружие, которое сам Запад широко применяет, и это нормальный аргумент в дипломатических переговорах.

Главное — исключить очередное забалтывание темы, иначе Россия получит сохранение враждебного режима в Киеве. Режим надо срочно менять на пророссийский — это тактическая задача номер один.

Читайте по теме: Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Татьяна Монтян выдвинута в социальных сетях на премию Мира за речь в СБ ООН

Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен