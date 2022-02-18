Татьяна Монтян выдвинута в социальных сетях на премию Мира за речь в СБ ООН

После выступлений Виталия Чуркина мы заждались зажигательных речей в СБ ООН. Пока 17 февраля по приглашению российской стороны не выступила Татьяна Монтян.

Высказалась о Минских соглашениях в Совбезе ООН

Украинцы не хотят в НАТО и Европу, а хотят мира с Россией

Заседание СБ ООН обсуждало "агрессию" России против Украины, но украинская правозащитница и адвокат просто не оставила камня на камне от возводимых Киевом и Западом аргументов.

"Украина не собиралась выполнять ни первые, ни вторые Минские соглашения никогда, никогда, никогда, и вы все, находящиеся здесь в зале, это прекрасно знаете", — сказала Татьяна Монтян в своём выступлении.

По её словам, заключались эти соглашения Украиной для того, чтобы взять передышку, так как в Киеве были уверены в том, что за это время Запад "накачает оружием", укрепит армию, и ВСУ захватят республики Донбасса силой.

Киев не то что не хочет разговаривать с республиками, там не хотят разговаривать даже с гражданским обществом внутри страны, — подчеркнула Татьяна Монтян.

Она добавила, что украинцы, которые не хотят в Европу, НАТО, кто против государственного переворота и хочет жить в мире и дружбе с Россией, не представлены в политике Украины, не имеют своих общественных организаций и лишены права говорить. Мало того, они объявляются врагами народа и преследуются уголовно — достаточно поставить "лайк" под гербом СССР, как можно угодить под суд.

Татьяна Монтян уверена, что "вещество и антивещество" не могут сосуществовать, они аннигилируются, поэтому Минские соглашения Киев не будет выполнять никогда.

Кровожадный Запад взял Украину в рабство

Кроме того, представитель гражданского общества Украины, как её представили в ООН, подчеркнула, что Запад не хочет, чтобы Украина выполняла их.

"Украина — это колония коллективного Запада, который устроил переворот. Эти люди устроили майдан и захватили мою страну в рабство. Запад хочет войны с Россией и чтобы эта война проходила на территории Украины. В ином случае, Запад бы заставил Украину выполнить Минские соглашения", — отметила Татьяна Монтян.

"Я уверена, что вы всё-таки доведёте до войны. Об этом говорят события в республиках, которые с утра были обстреляны по всей линии соприкосновения", — добавила правозащитница, обращаясь к коллективному Западу в СБ ООН.

Татьяна Монтян обвинила миссию ОБСЕ "в слепоте", подчеркнув, что на территории, подконтрольной Киеву, не убивают детей, не разрушают дома, а Европа "лицемерно и кровожадно" смотрит на страдания заложников в прифронтовой зоне со стороны ЛДНР.

Половина СБ ООН услышала аргументы Монтян

Выступление Татьяны Монтян приветствовали и "приняли к сведению" в своих выступлениях члены СБ ООН: Китай, Индия, Арабские Эмираты, Гана, Мексика, Габон (то есть вместе с РФ половина СБ ООН).

Татьяна Монтян добавила после выступления украинского представителя, что передаёт мнение украинцев о том, что никто не боится так называемого российского вторжения, кроме тех, "кто насилует Украину и издевается над ней уже восьмой год".

Вот они будут удирать с Украины на шасси американских самолётов, предсказала она. А все остальные воспримут это как должное. Запад всё это и затеял, чтобы напасть силами Киева на ЛДНР, получить ответ, а потом наложить на Россию санкции.

"Ну мы ещё посмотрим, кто пострадает от санкций больше", — заключила адвокат.

Соцсети восхищены и предлагают премию Мира Монтян

В комментариях под видеороликом, зрители выражают свою признательность Татьяне Монтян.

— Спасибо Вам большое, Татьяна, за Вашу смелость, решительность, несгибаемую волю нести правду, борьбу за мир на Украине, защиту и поддержку всех, кто борется против этого геноцида со стороны ублюдочной власти и их спонсоров.

— Браво!! Браво, Татьяна Николаевна !! Эта речь войдёт в историю !! Я из Украины, поддерживаю каждое слово !!! Спасибо за смелость в наши тёмные времена, уважаемая Татьяна !!!

— Танюша, как жительница Донецка, неимоверно благодарна ВАМ за всё, что Вы делаете! Сердечное спасибо и низкий поклон!

— Выступление достойно ордена Дружбы Народов и премии Мира. Браво!

— Искренние поздравления с высоким профессиональным достижением — как юриста по международному праву. С получением официальных благодарностей сразу от нескольких представителей СБ ООН. Ну и за простую человеческую возможность сказать в лицо высокому собранию всё, что накипело у миллионов человек за эти годы.

Добавим, что в Москве наконец, заметили человека, который состоялся как женщина, профессионал и политик и которую любят в народе — русском и украинском, и вывели её на трибуну ООН.

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