Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс

На Украине в ближайшее время могут произойти события, подобные январским в Казахстане, и они приведут к власти Петра Порошенко или Арсена Авакова, которые отдадут Донбасс на откуп радикалам.

Украинские радикалы готовятся повторить сценарий по захвату Алма-Аты

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин на своей странице в Facebook прогнозирует в ближайшее время на Украине "всплеск агрессии", который "на фоне раздуваемой Западом военной истерии планируют радикальные националистические группы в столице и других городах".

"Они уже несколько месяцев готовятся, составляют списки, выделяют транспорт, определяют адреса для быстрых и никаким законом не сковываемых действий", — написал Волошин. "Недавние кадры из охваченной погромами Алма-Аты должны дать представление, о чём идёт речь", — уверен он.

По его словам, эти события могут и стать тем фактором, который "в нынешней накалённой атмосфере спровоцирует масштабный конфликт в регионе".

"Как сказал мне один знакомый, имеющий контакты в этой среде: "Те, кто не добежал до Межигорья в 2014-м, хотят взять реванш сейчас", — подчеркнул депутат.

Власть на Украине находится в руках олигархов

Действительно, Украина — это коммерческое государство, где исполнительная и законодательная власти куплены олигархами и каждый из них имеет свои армии боевиков. В нынешних условиях, когда ресурсная база Украины сузилась и когда Владимир Зеленский поддерживает одних олигархов в ущерб другим, эти другие могут спровоцировать события наподобие казахстанских с попыткой госпереворота.

Речь идёт, прежде всего о Петре Порошенко, который, как предупреждал ещё один депутат от ОБЗЖ Илья Кива, "финансирует националистические группы, готовя их к маршу, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом".

Где-то также затаился олигарх и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков с подотчётным ему полком "Азов" и президентскими амбициями.

Сам Владимир Зеленский в этой связи указывал на намерения олигарха Рината Ахметова. По сведениям президента, Ахметов не готовит государственный переворот, но его вовлекают в это "некоторые представители РФ и некоторые товарищи из Украины". Однако Ахметов не имеет влияния среди радикалов, он давно вошёл в образ респектабельного бизнесмена и избегает прямых конфликтов. Он не ключ к перевороту.

Ключ к перевороту в руках СБУ

В Казахстане главным организатором бунта была служба безопасности, на Украине она тоже вне контроля государства, а руководствуется указаниями из Вашингтона. То есть СБУ вполне способна поддержать Порошенко, если на то будет указание. А оно будет, потому что интересы США и Порошенко совпадают.

Олигарх преследуется за госизмену. Очевидно, что переворот — это единственный и самый лёгкий способ сохранить свои активы на Украине и навсегда упечь Зеленского туда, куда сейчас уготовано ему, — в тюрьму.

Что Порошенко, поддержанный Западом, сделает после того, как придёт к власти? Он отблагодарит свою армию "нациков": давайте, двигайте захватывать Донбасс. Это как раз то, чего так добивается Запад, судя по тому, как эта тема сегодня нагнетается.

Но Россия, очевидно, теперь не будет стоять в стороне, так как в ЛДНР проживает около 800 тысяч граждан РФ.

Итог событий очевиден. Украина лишится государственности и будет поделена между Западом и Россией на зоны влияния. Олигархат же попытается договориться с новыми политиками.

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