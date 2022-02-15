EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс

Мир » Бывший СССР

На Украине в ближайшее время могут произойти события, подобные январским в Казахстане, и они приведут к власти Петра Порошенко или Арсена Авакова, которые отдадут Донбасс на откуп радикалам.

Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс

Украинские радикалы готовятся повторить сценарий по захвату Алма-Аты

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин на своей странице в Facebook прогнозирует в ближайшее время на Украине "всплеск агрессии", который "на фоне раздуваемой Западом военной истерии планируют радикальные националистические группы в столице и других городах".

"Они уже несколько месяцев готовятся, составляют списки, выделяют транспорт, определяют адреса для быстрых и никаким законом не сковываемых действий", — написал Волошин.

"Недавние кадры из охваченной погромами Алма-Аты должны дать представление, о чём идёт речь", — уверен он.

По его словам, эти события могут и стать тем фактором, который "в нынешней накалённой атмосфере спровоцирует масштабный конфликт в регионе".

"Как сказал мне один знакомый, имеющий контакты в этой среде: "Те, кто не добежал до Межигорья в 2014-м, хотят взять реванш сейчас", — подчеркнул депутат.

Власть на Украине находится в руках олигархов

Действительно, Украина — это коммерческое государство, где исполнительная и законодательная власти куплены олигархами и каждый из них имеет свои армии боевиков. В нынешних условиях, когда ресурсная база Украины сузилась и когда Владимир Зеленский поддерживает одних олигархов в ущерб другим, эти другие могут спровоцировать события наподобие казахстанских с попыткой госпереворота.

Речь идёт, прежде всего о Петре Порошенко, который, как предупреждал ещё один депутат от ОБЗЖ Илья Кива, "финансирует националистические группы, готовя их к маршу, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом".

Где-то также затаился олигарх и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков с подотчётным ему полком "Азов" и президентскими амбициями.

Сам Владимир Зеленский в этой связи указывал на намерения олигарха Рината Ахметова. По сведениям президента, Ахметов не готовит государственный переворот, но его вовлекают в это "некоторые представители РФ и некоторые товарищи из Украины". Однако Ахметов не имеет влияния среди радикалов, он давно вошёл в образ респектабельного бизнесмена и избегает прямых конфликтов. Он не ключ к перевороту.

Ключ к перевороту в руках СБУ

В Казахстане главным организатором бунта была служба безопасности, на Украине она тоже вне контроля государства, а руководствуется указаниями из Вашингтона. То есть СБУ вполне способна поддержать Порошенко, если на то будет указание. А оно будет, потому что интересы США и Порошенко совпадают.

Олигарх преследуется за госизмену. Очевидно, что переворот — это единственный и самый лёгкий способ сохранить свои активы на Украине и навсегда упечь Зеленского туда, куда сейчас уготовано ему, — в тюрьму.

Что Порошенко, поддержанный Западом, сделает после того, как придёт к власти? Он отблагодарит свою армию "нациков": давайте, двигайте захватывать Донбасс. Это как раз то, чего так добивается Запад, судя по тому, как эта тема сегодня нагнетается.

Но Россия, очевидно, теперь не будет стоять в стороне, так как в ЛДНР проживает около 800 тысяч граждан РФ.

Итог событий очевиден. Украина лишится государственности и будет поделена между Западом и Россией на зоны влияния. Олигархат же попытается договориться с новыми политиками.

Читайте по теме:

Войны с Украиной не будет, потому что в Москве будет Болсонару

Лондон договорился в Москве и поставил на смену режима в Киеве

Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как и когда Украина вернется в Россию
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина казахстан сергей рябков ринат ахметов пётр порошенко владимир зеленский
Новости
Врач-онколог рассказал о причинах рака желудка
Путин и Шольц начали переговоры, на повестке - вопросы безопасности
МИД РФ попросил Лондон извиниться за фейки о "российской агрессии"
Блогер Солнцев понял, как триметазидин оказался в организме Валиевой
Военный эксперт спрогнозировал шаги РФ в случае вторжения Украины на Донбасс
Онколог перечислил признаки развития рака у ребёнка
Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине
Володин: обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание
Как Путин шутит по поводу даты "вторжения" РФ на Украину, рассказали в Кремле
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Политика. Новости и аналитика
Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля
Любовь Степушова Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Мир. Новости мира
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Последние материалы
Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны
Онколог перечислил признаки развития рака у ребёнка
Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине
Володин: обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
У Беглова крыша протекла
Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание
Как Путин шутит по поводу даты "вторжения" РФ на Украину, рассказали в Кремле
Врач перечислила неожиданные способы справиться с заложенностью носа
Дана Борисова призналась в психическом заболевании
Волочкова похвасталась новым бойфрендом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников