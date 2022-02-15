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Автор Любовь Степушова

Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году

Мир » Бывший СССР

Российские законодатели 15 февраля признали независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Если Владимир Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году.

Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году

Историческое решение Думы

Дума де-факто своей просьбой к президенту о признании ЛДНР сама признала независимость республик и дала в руки президенту инструментарий, с помощью которого он мгновенно может помочь Донецку и Луганску военным путём защититься от нападения Украины.

Кроме того, документ означает, что независимости будет мало — российский народ хочет быть с народом Донбасса в одном государстве, и если Владимир Путин проигнорирует призыв, ему не переизбраться в 2024 году.

Депутаты хотят жёстких и немедленных решений

На голосовании было два проекта — вариант КПРФ о немедленной просьбе к Путину о признании независимости ЛДНР и проект "Единой России" — передача просьбы после предварительных консультаций с МИД и другими ведомствами. Первый проект набрал большее количество голосов — 351, 16 человек были против, один воздержался.

Интересно, что накануне при рассмотрении двух проектов в профильном комитете все "единороссы", кроме Александра Бородая, поддержали вторую — более длительную процедуру. Однако предпочтение на голосовании отдано более жёсткому варианту КПРФ.

"Ни первый, ни второй текст обращения не предполагают признания ЛДНР сегодня Россией. В любом случае окончательное решение будет за президентом. Мы своим обращением определяем свою позицию: мы не согласны с тем, что, получив передышку, нацисты уничтожают там людей. Возможность обращения к президенту самих лидеров ЛДНР тоже не исключается", — сказал депутат Леонид Калашников.

"Киев не соблюдает Минские договорённости. В нашей помощи и поддержке нуждаются наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе", — написал в соцсетях спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия не сможет больше предпочесть "колбасу"

Судя по всему, против были "Новые люди", которые обеспокоились "кошельком" россиян.

"Уверены ли вы (депутаты), что народ России готов отказаться от трети своих зарплат и части объёмов своего холодильника в результате западных санкций из-за неочевидных перспектив?" — спросил при обсуждении представитель партии "Новые люди" Антон Ткачёв.

Надо заметить, что Россия уже один раз предпочла "объёмы холодильников" — при Горбачёве и Ельцине, и это привело к потере суверенитета и закабалению финансовыми институтами Запада, в итоге холодильник всё равно опустел.

Крым показал, что России противопоказано предпочитать "кошелёк", иначе совсем раздавят. Сейчас русские в Крыму, ставшие россиянами, вполне довольны своим выбором.

Семь лет спустя после "крымской весны" Россия

  • накопила "подушку безопасности",
  • перевооружила армию,
  • уловила благоприятный момент упадка на Западе
  • и готова к новому рывку на имперские позиции.

Оставим мёртвым собирать их мертвецов

С признанием независимости ЛДНР Дума также выступила против поддержания мёртвых Минских соглашений. Это верное тактическое решение для достижения стратегических целей.

Теперь Путин имеет рычаг давления на Запад, он понаблюдает, но чем больше будет эскалация на Украине, тем быстрее он согласится с мнением народа.

Он также понимает, что признание Думой ЛДНР — это просто оформление реальностей, которые сложились в 2014 году. Жителям Донбасса за семь лет было роздано 850 тысяч российских паспортов. Новые граждане страны уже голосовали на парламентских выборах в России в прошлом году и уже получают социальные льготы, положенные по российскому законодательству. Промышленность Донбасса переориентировалась на российский рынок. Процесс объединения с РФ стал необратимым, не хотелось бы, чтобы промедление убивало новых людей.

После оформления этой новой реальности, далее будет освобождение всей восточной Украины, потому что там огромное количество русских людей, которые страдают от бандеровской власти.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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