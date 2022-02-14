Лондон договорился в Москве и поставил на смену режима в Киеве

Лондон договорился с Москвой, что Украина после переформатирования станет похожа в политике на Сербию. Это стало ясно из последних обменов мнениями по вопросу "нежелания" Украины вступать в НАТО.

Лондон поддержит нежелание Украины вступить в НАТО

В последние дни Лондон заметно активизировался на украинском направлении, это говорит о том, что Великобритании поручено решить украинский кризис вместо США, которые переключаются на Китай.

Невиданные ранее визиты британских лидеров в Москву, начиная от премьера Бориса Джонсона, заканчивая главными министрами — иностранных дел Лиз Трасс и обороны — Бена Уоллеса, заставили задуматься о том, как дальше будет "англичанка гадить" России. Но неожиданно из Лондона поступил сигнал другого вектора.

Замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон, поддержит Украину, если она откажется от притязаний на членство в НАТО.

"Если Украина решит не становиться членом НАТО, мы это поддерживаем", — сказал Sky Nеws замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Это была мгновенная реакция на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который в в эфире BBC 5 Live на вопрос, рассмотрит ли Украина возможность отказа от своей цели вступления в НАТО, ответил:

"Мы могли бы, особенно если бы нам так угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

После этого пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что желание Украины вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплено в конституции страны. Однако "слово не воробей", можно предположить, что кулуарные беседы Запада на эту тему с Киевом ведутся и вот почему.

Если с Москвой не договориться, НАТО распадётся

Ранее в The Times тот же Хиппи предостерег от использования "экспансионистского" нарратива НАТО и распространения "коллективной безопасности" альянса на нечленов, потому что это "грозит распадом" альянса.

Действительно, как мы видим на практике, общая реакция союзников по НАТО состоит в том, что они не будут военным путём защищать Украину. Что же касается санкций и поставок оружия, то эти компоненты не имеют решающего значения, если Владимир Путин отдаст соответствующий приказ.

К тому же есть страны альянса, которые считают, что надо вести диалог с Москвой, а не угрожать санкциями. Это Германия, Венгрия, Австрия, Турция, Франция. Последняя, например, не отозвала своих граждан с Украины.

Это говорит о том, что у НАТО нет единой стратегии в ответ на жёсткую решимость Москвы ликвидировать бандеровский режим.

В Лондоне это хорошо понимают и не решаются лезть на рожон. К тому же местные эксперты уже бьют тревогу по поводу продовольственной безопасности страны (в случае войны Британия лишается поставок пшеницы из России и Украины) и поставок дизельного топлива из России.

Чтобы избежать коллапса экономики, Лондону гораздо проще договориться с Россией, но при этом надо соблюсти лицо. Вот здесь и нужен отказ Украины от членства в НАТО.

Лондон не против, чтобы Украина стала Сербией

Это именно одна из "красных линий", очерченных жёстко Путиным. Недавно он заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к войне с альянсом. "Вы этого хотите? — спросил он французского журналиста. "Это будет!"

Что же "англичанка" задумала? Как цитирует The Guardian, Хиппи в том же интервью Sky News, комментируя слова Пристайко, привел в пример Сербию как страну, которая не является членом альянса, но с "которой Великобритания имеет тесные связи".

Пример не случаен, так как Сербия так же имеет тесные связи и с Россией. То есть, Украину ментально Москва и Лондон хотят "сделать" Сербией. Но для этого бандеровщина должна уйти из власти и мейнстрима. Это и есть договорённость Кремля с Великобританией и объясняет многие моменты сегодняшней политики давления Запада на Владимира Зеленского.

В этой же связи, эвакуация военных Запада с Украины, вероятно, это навсегда. Как исключается и присутствие военных баз НАТО на Украине, и её невхождение в альянс. После мирной замены режима на адекватный (утечка британских СМИ про Евгения Мураева тоже вполне укладывается в этот сценарий), эти договорённости будут оформлены письменно, как и требует Россия.

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