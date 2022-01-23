Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина

Евгений Мураев не случайно "назначен" англосаксами новым проросийским лидером Украины.

В своём программном выступлении, набравшем на YouTube свыше трёх миллионов просмотров лидер партии "Наши" обращается к идеям евразийства.

Это, по его словам, подразумевает освобождение Европы "общими силам" от военного и финансового рабства и построение вместе с Россией и Китаем сильного евразийского сообщества.

Мураев — евроскептик и антинатовец

Политик в своём почти часовом программном выступлении назвал Североатлантический альянс (НАТО) бесполезным, а ЕС — хрупким.

НАТО, по его словам, утратил актуальность с распадом СССР, поэтому "жертвовать собой ради сомнительных перспектив европейцы не будут". Что касается ЕС, то "спустя 30 лет никакого Евросоюза уже не будет", уверен Евгений Мураев.

Потому что "уже сегодня он трещит по швам" из-за проблем несправедливости и неравенства, наплыва беженцев, особых позиций Великобритании, Польши, Венгрии и других стран.

"Зачем Украине надо вступать в НАТО и ЕС, если для этого надо прозябать, наплевав на интересы нашей страны и нескольких поколений", — сделал вывод политик.

Вопрос "чей Крым" станет неактуальным

Политик предлагает Украине стать центром единой Евразии "от Лиссабона до Владивостока", "тогда вопрос чей Крым, а также Владивосток, Лиссабон и так далее никто не станет задавать".

"Нашему континенту нужны свои новые форматы взаимодействия, нужны новые структуры взаимодействия Востока и Запада. Нужны новые лидеры, способные решать новые задачи — например "климатических переселенцев". Этим вызовам не смогут противостоять в одиночку ни Европа, ни Россия, ни, тем более, Украина. Только сообща, сложив весь материковый потенциал воедино, мы сможем выжить", — отметил Евгений Мураев.

Сильная Украина будет в центре сильной Евразии

Далее политик описывает печальное состояние Украины на сегодняшний день "в связи с потерей суверенитета и независимости". По его словам:

экономика сократилась в полтора раза;

товарооборот уменьшился на 40 млрд долларов;

уничтожены целые передовые с инновационным потенциалом отрасли;

остановлены "сложные" предприятия;

идёт депопуляция;

потеряны территории;

страна живёт в долг, за который уже не расплатиться;

бизнесом легально заниматься "почти невозможно",

рост расходов бюджета переложен на население;

за "безвиз" заплатили ЕС лесом Карпат.

"Как будто украинцев специально выдавливают из страны для переселенцев из стран Ближнего Востока и Африки", — сказал Евгений Мураев.

Он предлагает:

широкую автономию регионов Украины;

выход из-под управления западных союзников;

выход из войны;

очистить госструктуры и банки от иностранцев;

провести реиндустриализацию;

расширить транзитный потенциал;

заняться экономикой и повышением уровня жизни "вместе с соседями".

США будут препятствовать созданию сильной Евразии

Евгений Мураев прямым текстом предлагает "объединить ЕС и ЕАЭС" с подключением Китая, но уточняет, что эта идея будет сталкиваться с противодействием в лице США, Великобритании и Австралии.

"США будут делать всё чтобы это объединение не случилось, чтобы война на Украине не заканчивалась", — уверен политик. "Сообща надо помочь освободиться Европе от оккупации США в военной и финансовой областях ", — сделал вывод Евгений Мураев.

По сути, речь Мураева — это примерно то, о чём говорил Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году.

Британский МИД обвинил Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков. Кандидатом Кремля на роль главы Украины в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. В России назвали это дезинформацией.

Евгений Мураев находится под российскими санкциями с 2018 года, в интервью "Стране", он отметил, что у его семьи в России "арестованы активы", и как это всё сочетается у британских спецслужб и МИД — "это вопрос к мистеру Бину".

Телеканал Мураева NewsOne находится на Украине под санкциями, ему запрещено вещание.

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