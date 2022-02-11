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Автор Любовь Степушова

Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня

Мир » Бывший СССР

Способны ли Украина и Молдавия организовать блокаду Приднестровья, чтобы иметь рычаг давления на Россию.

Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня

На Украине предложили блокаду Приднестровья

Украинский журналист Юрий Бутусов предложил организовать блокаду Приднестровья в ответ на "блокаду" Россией Азовского и Чёрного морей".

Это не первое такое предложение Бутусова, и сегодня оно тоже пришлось кстати в связи с организацией ВМС РФ учений в акватории.

По словам Бутусова, Приднестровье должно быть полностью заблокировано совместно Молдавией и Украиной.

"Никаких экономических связей, никаких переходов, только молдавские власти должны властвовать на этой земле… Если мы хотим освободить Донбасс — давайте покажем, как нужно освободить Приднестровье, это зависит от нас", — написал Бутусов на страницах своего издания Цензор. нет.

Блокада Приднестровья — рычаг давления на Россию

Заметим, что это совсем не бредовая идея. О ней предупреждал перед парламентскими выборами в прошлом году экс-президент Молдавии Игорь Додон.

"Приднестровье попытаются зажать с двух сторон. Устроят экономическую блокаду со стороны Молдовы и Украины. Не сделали этого до сих пор из-за того, что не контролируют правительство. Как только, не дай Бог, у них получится это, будет реализован сценарий экономической блокады Приднестровья", — сказал Игорь Додон.

Также её считает вполне уместной украинский политолог Руслан Бортник, он заметил, что сторонница унии с Румынией Майя Санду год назад посетила Украину и "тема возможности совместного давления на Россию в связи с проблемами в Приднестровье и Донбассе обсуждалась между Зеленским и Санду наедине".

"Теоретически, учитывая географию, Украина и Молдова способны заблокировать Приднестровье, нарушить транспортное сообщение и экономические потоки. Для того, чтобы иметь аргумент в переговорах с Россией — для Украины, в частности, по позиции РФ в вопросе Донбасса, для Молдовы по решению приднестровской проблемы", — считает Руслан Бортник.

Однако по его словам, вопрос в том, "готовы ли западные партнеры Молдовы и Украины поддержать их игру".

Молдавия не решится на блокаду, Украина понимает её опасность

Блокада невозможна со стороны Молдавии, поскольку страна на 100% зависит от поставок российского газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Заметим, что в Молдавии объявлено ЧП из-за повышения цены на газ.

При этом Сивков отметил, что приднестровский сценарий конфликта между Москвой и Киевом был бы даже более вероятным, чем масштабная эскалация на Донбассе, поскольку, по его мнению, на захват непризнанных республик на Юго-Востоке страны ВСУ пришлось бы бросить свои основные силы, оставив остальную территорию Украины беззащитной.

В этом случае, российская армия прорвётся до Приднестровья, образовав котёл для ВСУ на востоке.

Добавим, что на Молдавию РФ имеет и другую точку давления — в пророссийской Гагаузии, власти которой недавно попросили Москву продавать им газ отдельно от Кишинёва и по более низким ценам.

Начиная с 1992 года в Приднестровье базируются российские миротворцы, которые остановили военный конфликт между Кишинёвом и русскоязычной частью Молдавии. Многие жители региона имеют российское гражданство. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

ЕС ставит условие для вступления Молдавии в Союз — это реинтеграция с Приднестровьем. Около половины населения страны предпочли бы присоединение к ЕАЭС.

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"Номерная» блокада Приднестровья с 1 сентября?
Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду игорь додон приднестровье руслан бортник константин сивков
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